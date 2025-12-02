Neeilinė sumaištis Panemunėje: gaisro įkaitais tapo 10 žmonių – jaunesniems teko gelbėti vyresnius

Pranešimas apie šį gaisrą A. Smetonos alėjos ir Vaidilos gatvės susikirtime buvo gautas 8.46 val. Tačiau yra pagrindo įtarti, kad šiek tiek pavėlavus, nes viename iš šio namo butų, kur buvo gaisro židinys, nors ir buvo įrengtas dūmų detektorius, jis neveikė.
Be to, kai kurių šaltinių teigimu, pastebėjus rūkstančius dūmus, ne iš karto suvokta, kad kilo gaisras, nes aptikus ant žemės nukritusį, kaip paaiškėjo vėliau, elektros paskirstymo dėžutės dangtelį, kuris palaikytas dėžute, jis tik išneštas į kiemą. O po kurio laiko šis triaukštis keturių butų medinukas, kurio antrasis ir trečiasis aukštai remontuojami, jau buvo pilnas dūmų.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės Džiugintos Vaitkevičienės, jos kolegos dirbo su kvėpavimo aparatais šioje gaisravietėje apie valandą. Atvykus į ją, degė vieno pirmojo aukšto buto koridoriaus kampas – šalia lubų – prie kamino. Tačiau galiausiai konstatuota, kad nelaimę prišaukė elektros instaliacijos gedimas, nes gaisro židinys buvo jau minėtoje elektros paskirstymo dėžutėje.
Kauno specialiosios tarnybos disponuoja skirtinga informacija, kiek žmonių šio gaisro metu prireikė medikų pagalbos. Sutampa tik tai, kad iš vieno antrojo aukšto buto, kuris neremontuotas, su neįgaliojo vežimėliu išnešta 94-erių metų senolė. Greitosios medikai išvežė ją, įtarus apsinuodijimą dūmais, jau nekalbant apie per didelį tokiam amžiui emocinį krūvį tokioje situacijoje, į ligoninę.
Teko išvesti laukan, anot Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovės, ir degusio buto savininkę, tačiau greitosios medikams suteikus jai pirmąją pagalbą, moteris palikta namuose.
Greitosios pagalbos medikai dar teigia apžiūrėję ir 51-erių metų vyrą, bandžiusį gesinti gaisrą ir praleidusį jo židinyje keletą minučių. Šis vykti į gydymo įstaigą atsisakė – esą neturi nusiskundimų, nors gal jų atsiras praėjus stresui.
Anot Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovės, iš degusio namo iki jos kolegų atvykimo patys išėjo apie dešimt jame buvusių žmonių.
Kauno policijos atstovė, kurios kolegos taip pat vyko į šio įvykio vietą, papildomai pasakojo, kad jiems atvykus, prie pareigūnų priėjo šio namo 51-erių metų gyventojas, kuris teigė pastebėjęs besiveržiančius dūmus, būdamas kieme. Ir nuėjęs namo vidun, išvedė laukan 76-erių metų kaimynę. Netrukus atvyko ir 94-erių metų senolės, kuri, kaip jau užsiminta, buvo išnešta iš kito buto su neįgaliojo vežimėliu, dukra.
Gesinant šį gaisrą, į kurį buvo pasiųstos tris autocisternos iš dviejų Kauno ugniagesių gelbėtojų komandų, jų ekipažams teko nuardyti degusiame bute 4 kvadr. metrus lubų, 6 kvadr. metrus sienų ir dalį laikančiųjų gegnių. Kitame bute – 0,5 kvadr. metrus grindų.
