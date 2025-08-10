Neramus šeštadienis Kauno keliuose: statistika šokiruoja

Kauno apskrities policijos duomenimis, rugpjūčio 9 d. apie 21.30 val. Mastaičių kaime 1988 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 3,44 prom. girtumas, vairavo keturratį „Polaris Sportsman“.
Tą pačią dieną 19.10 val. Kauno Jovarų gatvėje automobilį „Toyota“ vairavo 1978 metais gimusi moteris, jai nustatytas 2,92 prom. neblaivumas.
Šeštadienį popiet, apie 15.10 val., Drąseikių kaime neblaivus ir teisės vairuoti neturintis 1986 metais gimęs vyras vairavo „Audi“. Asmeniui nustatytas 3,99 prom. girtumo laipsnis.
Sunkiu apgirtimu laikoma, kai asmens kraujyje nustatomas 2,51 prom. ar didesnis alkoholio kiekis.
