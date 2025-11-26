 Vyrai, jūsų ieško policija

2025-11-26 14:50
Kauno apskrities VPK inf.

Kauno policija ieško vyrų, bandžiusių pavogti tabako gaminių už beveik 10 tūkst. eurų.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę. 

Anot policijos, spalio 18 d. apie 19.15 val. Kaune, Raudondvario plente, iš parduotuvės pasikėsinta pavogti tabako gaminių už 9 887 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Policija prašo gyventojų, atpažįstančių šiuos asmenis, žinančių jų buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už šią nusikalstamą veiką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

