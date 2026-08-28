Neramus vakaras Kauno širdyje: mušėsi vyrai ir moterys

Rugpjūčio 28 d. apie 22 val. Bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo apie Rotušės aikštėje kilusias muštynes. Pirminėje informacijoje buvo nurodyta, kad konfliktuoja trys vyrai ir kelios moterys.
Tuo metu aikštėje vyko bėgimo varžybos, kurias stebėti buvo susirinkę žmonės. Vėliau paaiškėjo, kad incidentas prasidėjo dviem vyrams pradėjus stumdyti varžybų žiūrovus. Dėl tokio jų elgesio kilo konfliktas ir sumaištis.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pagal pranešėjo pateiktus asmenų požymius pradėjo įtariamųjų paiešką. Pareigūnams pavyko surasti ir sulaikyti vieną iš vyrų, o kartu buvęs kitas asmuo iš įvykio vietos pasišalino.
Sulaikytasis – 1996 metais gimęs vyras. Sulaikytam vyrui nustatytas vidutinis – 1,77 promilės – girtumas.
Vyras dėl viešosios tvarkos pažeidimo buvo pristatytas į policijos komisariatą. Pareigūnai aiškinasi jo vaidmenį konflikte ir nustatinėja pasišalinusio asmens tapatybę.
Nors pirminiame pranešime buvo kalbama apie kelių vyrų ir moterų muštynes, policijos turimais duomenimis, per incidentą žmonės nenukentėjo. Medikus kviesti neprireikė.
Įvykio aplinkybės toliau tikslinamos.
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