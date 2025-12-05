Nužudytosios mama: dar neturime kūno

Portalo žurnalistams telefonu atsiliepusi pirmosios nužudytos merginos mama pripažino, kad kol kas neturi jokių tikslių žinių apie kraupią nelaimę.
„Nieko mes nežinome. Dar neturime kūno“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo mama.
Ji prisipažino, kad neturėjo jėgų skaityti naujienų apie nužudymą, tačiau priėmė užuojautą ir širdingai padėkojo.
„Nepykite, bet dabar negaliu nieko pasakyti. Su dukra kalbėjome vakare ir dar iš ryto. O daugiau nieko nepasakysiu, atleiskite“, – kalbėjo moteris, sunkiai tvardydama jaudulį.
Žygaičių bendruomenė šiltai atsiliepė apie nužudytos merginos šeimą, itin gyrė merginą ir jos tėvus.
Bendruomenė puoselėjo tradicijas, vietiniai rinkdavosi įvairiuose renginiuose, kartu švęsdavo tradicines šventes.
Jose, kaip artimi giminės, susimatydavo tiek Beno Mikutavičiaus artimieji, tiek ir nužudytos pusseserės šeima.
