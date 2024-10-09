KL.lt - Tavo miesto naujienos | kl.lt

Nusikaltimai ir nelaimės
Apsvaigęs vyras apgadino 3 automobilius, išsirengė nuogai ir viešai tenkino lytinę aistrą
Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus perkeltas iš reanimacijos: ligoninėje liks dar savaitę
Bendraamžio nužudymu Žvėryne įtariamam paaugliui nepavyksta išeiti į laisvę
Siarhejaus Cichanouskio akibrokštas Niujorke: Sviatlanos veido išraiška pasako viską
Siūlo įpareigoti rinkimuose dalyvaujančias partijas iš anksto pateikti kandidatų į Vyriausybę sąrašą
Rugsėjo 27-oji Klaipėdoje
Akcentas. Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 14 val. kopose ties R. Baden-Povelio ir Meilės alėjų sankirta bus atidengiamas meninis akcentas, skirtas vienam žymiausių Lietuvos menininkų – Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir jo kūrybiniam palikimui. Renginyje skambės M. K.
Kritika – naujam pretendentui
Per televizijos žinias rodė naująjį pretendentą į kultūros ministro postą. Labai tikiuosi, kad visa tai tėra juokai. O jeigu jis išties dirbs, tada, ko gero, mūsų laukia labai sunkūs laikai. Belieka tikėtis, kad sveikas protas nugalės ir bus rastas tinkamas kandidatas į tokį atsakingą postą.
Klaipėdietis visa širdimi: laisvalaikiu Arnoldas gražina mylimą miestąUždažo išpaišytas sienas, renka šiukšles, sodina medžius
Savivaldybė pirks elektromobilių
Dangus džiugins saule
Klaipėdos meras sveikina socialinius darbuotojus
Stipendijos – jauniesiems talentams
Rusijos pasienyje – pokyčiai
Neringos tarybos narė nuteista „čekiukų“ byloje
Trys svarbūs dalykai moksleivio kambariui
Palanga pakvips „Dešimt balų“ čeburekais
Nuo gėdos (ne)skauda
Gulbių ežero akordai
Prekyba kailiukais
Inkštimas verčia vemti
Krikščioniškas atlaidumas
Rusija skelbia užėmusi tris kaimus Rytų Ukrainoje
Virš Danijos karinės bazės buvo pastebėti dronai
Pripažinimo banga: simbolika ar realūs pokyčiai?
NATO surengė pratybas Šiaurės jūroje
Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“
Judėjimas – sveikatos ir tvarumo link: Kaune įvyko prestižinė „HEPA Europe“ konferencija
Tradiciniame turnyre spindėjo nauji vardai
TPK panaikino dalinį Rusijos ir Baltarusijos sportininkų diskvalifikavimą iš paralimpiados (Papildyta)
Kartingo virtuozų laukia Bahreinas
Tarp kovos menų klubo veiklų – ir kraujo donorystė
Pasaulio čempionate Indijoje – gausus lietuvių desantas
Žiniasklaida: Vilniaus rajone kilus gaisrui, nukentėjo žmogus
Sunkios kelių erelio pagirios: per jo šou Studentų gatvėje sudaužyti penki automobiliai
Kaune ieškoma dingusio paauglio
Šis vėžys – tylusis žudikas: mokslininkai nustatė pagrindinį veiksnį, susijusį su mirtina liga– įvardijo tikslius simptomus
Kaip išrinkti tikrai ekologišką produktą
Kaip išsirinkti tikrai ekologišką produktą
Apklausa: du trečdaliai gyventojų laiku neremontuojamus kelius vadina didžiausia problema
ŠMSM siūlo iš užsieniečių darbe reikalauti bazinių lietuvių kalbos žinių, vėliau – aukštesnio lygio
Klaipėdietis visa širdimi: laisvalaikiu Arnoldas gražina mylimą miestąUždažo išpaišytas sienas, renka šiukšles, sodina medžius
126-ojo siauruko gimtadienio proga Surdegio siaurojo geležinkelio stoties komplekse rengiama šventė
„Eurovizijos“ nariai lapkritį balsuos dėl Izraelio dalyvavimo konkurse
Triumfuojanti Adriana Lekuvre
Graži diena
Prie stiliaus kryžkelės vedanti rudens mada
Sunkios kelių erelio pagirios: per jo šou Studentų gatvėje sudaužyti penki automobiliai
Kaune ieškoma dingusio paauglio
Kaune sumušta ir apiplėšta moteris
Per gaisrą Kauno „Akropolyje“ nukentėjo užsienietis
Masinės muštynės Kauno Rotušės aikštėje: du jų dalyviai – Klinikose, penki – sulaikyti
Žiniasklaida: Vilniaus rajone kilus gaisrui, nukentėjo žmogus
Bendraamžio nužudymu Žvėryne įtariamam paaugliui nepavyksta išeiti į laisvę
Vilniaus rajone susidūrė du automobiliai: nukentėjusieji paguldyti į ligoninę
Penktadienį draudžiamose vietose fiksuoti trys dronai, sutrikdyti septynių lėktuvų skrydžiai
Adomavičius nelaukiamas ir Palangoje
Gyventojai jau norėtų šildymo