Šventė Gargžduose: šeimininkai pratęsė „Ryto“ nesėkmių atkarpą

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, dramatišką pergalę įsirašė „Gargždai“ (6-9), kurie namuose 82:78 (15:16, 21:15, 23:25, 23:22) sugebėjo palaužti Vilniaus „Rytą“ (9-5).
Pirmoji komandų akistata buvo pasibaigusi triuškinama vilniečių pergale 99:73.
„Gargždai“ laimi antrąsyk paeiliui ir pergalėmis jau aplenkė Utenos „Juventus“ (5-8). Taip gargždiškiai padidino atotrūkį nuo 8–9 vietas užimančių „Jonavos Hipocredit“ (2-11) ir Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ (4-10).
Vilniečiai LKL, kurią remia „Betsson“, pralaimėjo trečiąkart paeiliui.
Gargždiškiai susitikimą pradėjo geriau, o „Ryto“ puolimas strigo – 6:2. Jordanas Walkeris tik prabėgus pusei ketvirčio nutraukė vilniečių taškų badą (4:6), o Artūras Gudaitis rezultatą lygino – 6:6. Iniciatyvą vilniečiai siekė perimti (9:6), tačiau po pirmojo kėlinio turėjo tik minimalią persvarą – 16:15.
Spurtu „Gargždai“ atidarė antrą ketvirtį ir ėmė pirmauti jau 23:16. Nors Jacobas Wiley ir Jerrickas Hardingas siekė artinti „Rytą“ prie varžovų (26:29), po dviejų ketvirčių priekyje liko šeimininkai – 36:31.
Per du kėlinius abi komandos buvo pataikiusios po tritaškį – „Gargždai“ vieną iš 13 bandymų, o „Rytas“ vieną iš 15.
Po pertraukos Laurynas Vaištaras bei Deividas Gailius tempė į priekį gargždiškius (45:36), nors „Rytas“ baudų metimais neleido varžovams bėgti labiau. Nesportinė pražanga skirta Trey‘ui Pulliamui, skirtumas tirpo iki minimalaus (56:57), tad laukė intriguojantis paskutinis kėlinys.
Jam įpusėjus „Rytas“ vis dar minimaliai atsiliko (72:73) po Simono Lukošiaus tritaškio. Į vieną Pauliaus Petrilevičiaus baudą dviem atsakė J.Hardingas (74:74), žaisti liko 3 minutės. Baudas realizavo ir Ignas Sargiūnas, bet iškart dvitaškį pridėjo Justinas Turneris – 76:76. Laikas seko, liko 66 sekundės, o svarbius taškus su pražanga netrukus pelnė J.Turneris – 79:76.
Abiejų ekipų atakos strigo, kamuolį puolime atkovojo P.Petrilevičius, sekė pražanga prieš J.Turnerį, kurio ranka nesudrebėjo (81:76), bet greitais taškais atsakė I.Sargiūnas – 78:81.
Liko 10,5 sek., J.Pipkinsas realizavo vieną baudos metimą (82:78), o „Rytas“ neužpuolė ir pergalės iš šeimininkų nebeatėmė.
„Ryte“ debiutavęs Jordanas Caroline‘as per 15 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir rinko 9 naudingumo balus.
Sugrįžęs Kennethas Smithas per 17 min prametė tris tritaškius, atliko 2 perdavimus, prasižengė bei rinko -2 naudingumo balus.
„Gargždams“ užteko 2 tritaškių iš 23 (8 proc.), kad iškovotų šią pergalę. Abu juos pataikė D.Gailius.
„Gargždai“: Justinas Turneris 19 (7/20 metimai, 5 atk. kam., 12 n.b.), Jalonas Pipkinsas 15 (6/15 metimai), Deividas Gailius 12 (8 atk. kam., 2/7 trit.), Martinas Meieris 11.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 23 (5 atk. kam. 27 n.b.), Jordanas Walkeris 14 (7 rez. perd., 6/18 metimai), Artūras Gudaitis 12 (11 atk. kam., 21 n.b.), Simonas Lukošius 9.
Naujausi komentarai