2025-09-28 19:14
LKL inf.

Vilniaus „Rytas“ (3-0) toliau neklumpa Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, kur svečiuose 92:85 (19:24, 29:27, 22:14, 22:20) nukovė Utenos „Juventus“ (0-2) ekipą.

„Rytas“ pralaužė Utenos ekipos pasipriešinimą / R. Lukoševičiaus/LKL nuotr.

Devonas Danielsas puikiai pradėjo mačą, kas leido Utenos komandai pabėgti 7:2. Šeimininkų legionierius buvo nesustabdomas, tad Giedrius Žibėnas prašė pasitarimo. Nepaisant to, iškart po jo tritaškį smeigė Erikas Venskus (12:4), o Evaldas Šaulys pranašumą augino iki dviženklio – 16:6. Gera atkarpa bei Simono Lukošiaus tolimas šūvis rėžė „Ryto“ atsilikimą iki trijų (15:18), o po pirmojo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 24:19.

Ivanas Vranešas leido uteniškiams išlikti priekyje – 30:25. Gytis Radzevičius truktelėjo į priekį vilniečius, o galiausiai Gytis Masiulis lygino rezultatą – 35:35. Pranašumą šeimininkai atgavo (40:38), tiesa, neilgam (43:43), vis tik Paulius Valinskas, I.Vranešas buvo tikslūs ir po antrojo kėlinio uteniškiai pirmavo 51:48.

Martynas Paliukėnas su Artūru Gudaičiu grąžino persvarą vilniečiams – 55:53. Ryanas Schwiegris trumpam išvedė į priekį uteniškius (58:57), bet tritaškį paleido Ignas Sargiūnas, dar du taškus pridėjo Jacobas Wiley – 64:61. „Rytas“ įgijo kol kas rekordinę persvarą (68:63), o po trijų ketvirčių buvo priekyje 70:65.

J.Wiley, Artūras Gudaitis ir Kay‘us Bruhnke dėjo pastangas, kad nulaužtų rungtynes. Vilniečiai įgijo dviženklį pranašumą (79:69), bet P.Valinskas su Šarūnu Beniušiu intrigą išlaikė gyvą – 73:79. J.Wiley atsakė E.Venskus (78:83), bet svarbų metimą pelnė ir I.Sargiūnas – 85:78. Liko 2 minutės, G.Radzevičius artino prie pergalės „Rytą“ (88:80), tuo tarpu P.Valinskas realizavo vieną baudos metimą. I.Sargiūnas susimetė abu, o D.Danielsas dar išlaikė „Juventus“ kovoje – 83:90. Liko minutė, J.Hardingas praktiškai dėjo tašką rungtynėse – 92:83.

Jordanas Walkeris vis dar nepadėjo „Rytui“.

Uteniškius į priekį tempė Devonas Danielsas, kuris pelnė 20 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko 27 naudingumo balus.

„Ryto“ gretose efektyviausias buvo dvigubą dublį rinkęs Artūras Gudaitis – 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 23 naudingumo balai jo sąskaitoje.

Efektyviausią savo mačą per etapą „Ryte“ LKL, kurią remia „Betsson“, sužaidė I.Sargiūnas, įmetęs 15 taškų, atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs 5 perdavimus bei rinkęs 21 naudingumo balą.

„Juventus“: Devonas Danielsas 20 (7 rez. perd.), Ivanas Vranešas 16, Paulius Valinskas 14, Erikas Venskus, Evaldas Šaulys ir Ryanas Schwiegeris – po 6.

„Rytas“: Jerrickas Hardingas 16 (7/15 metimai), Jacobas Wiley ir Ignas Sargiūnas – po 15, Gytis Radzevičius (4/10 metimai, 9 atk. kam.), Artūras Gudaitis (10 atk. kam., 23 n.b.) – po 10.

