Socialdemokratai prabilo apie grasinimus

Iš pradžių apie tai prabilo LRT tarybos pirmininkas.
„Tarybos nariai sulaukia grasinimų fiziniu susidorojimu. Dėl diskrecijos nenoriu jų įvardinti. Visus raginu naudoti atsakingą retoriką viešojoje erdvėje, nes emocijos, net ir praėjus kalėdiniam laikotarpiui, pasirodo, ne visiškai yra dingusios“, – sakė LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Tarybos narys Jonas Staselis dėl grasinimų kreipėsi ir į policiją. Po to ir socialdemokratai išplatino pareiškimą, kad ir jie sulaukia elektroninių laiškų su užuominomis apie susidorojimą, jiems nuolat skambina agresyviai nusiteikę asmenys.
„Sako, kad nuo šiandien mano gyvenimas pasikeis, kad esu „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio mergšė“, – pasakojo Seimo narė Indrė Kižienė.
Socialdemokratas Ruslanas Baranovas teigė, kad žinučių gauna šimtais. Jis pasakojo, kad net prie prekybos centro pasistatęs automobilį ir nuėjęs apsipirkti, grįžęs rado žinutę ir ant mašinos.
„Net Seimo salėje kolega Gentvilas paragino Lietuvos žmones skambinti socialdemokratų partijos nariams. Po vieno posėdžio grįžau namo apie šeštą valandą vakaro, pasnaudžiau, susiruošiau į parduotuvę, ir per tą laiką, maždaug valandą su puse, sulaukiau 66 skambučių“, – sakė Seimo narys R. Baranovas.
Socialdemokratų pareiškime rašoma, kad nestebina tai, jog virtuali agresija virsta agresyviu elgesiu gatvėje, nes kai kurie politikai ir protestų dalyviai sąmoningai eskaluoja egzistencinio priešiškumo retoriką, įskaitant kalbas apie tėvynės gelbėjimą ir tautos išdavikus.
„Paskelbė, kad skambinkite – nurodė net telefonus ir sakė: visa Lietuva, skambinkite pozicijos Seimo nariams. Gaudavau šimtus skambučių, net naktimis telefonas skambėdavo“, – sakė Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.
„Fizinio susidorojimo nebuvo, bet buvo įvairūs epitetai – vatnikė, bolševikė, rusų pakalikė ir panašiai“, – pasakojo I. Kižienė.
Kai sakai, kad tau grasina ir tau blogai, automatiškai tampi auka.
Bet konservatorius Vytautas Kernagis teigia, kad socialdemokratams nederėtų vaidinti aukų.
„Manau, jiems reikia kažkokios žinutės su visuomenės palaikymu. Kai sakai, kad tau grasina ir tau blogai, automatiškai tampi auka. Tačiau visi politikai vienokių ar kitokių grasinimų sulaukia“, – sakė Seimo narys Vytautas Kernagis.
Anot jo, grasinimai nėra normalu, bet tokia yra politikų dalia.
„Laisvietis Tomas Raskevičius galėtų papasakoti apie grasinimus tikrai daug daugiau nei socialdemokratų partija“, – teigė V. Kernagis.
„Asmeniškai tave sukapočiau, visus deginti kaip žydus, išgamos, iškrypėliai, plytomis užmėtysiu“, – skaitė komentarus T. Raskevičius.
Tai – tik maža dalis to, ką gaudavo T. Raskevičius.
„Už tokius dalykus kapojamos ne tik rankos“, – skaitė dar vieną komentarą T. Raskevičius.
Per T. Raskevičiaus kadenciją policija buvo pradėjusi 25 ikiteisminius tyrimus dėl grasinimų.
„Vienur pripažinta ir priteistos piniginės kompensacijos, kitur žmonės išteisinti. Tačiau teismai tikrai pasižiūri atidžiai“, – teigė T. Raskevičius.
Anuomet pareigūnai jam buvo davę ir telefono numerį, kuriuo būtų galima tiesiogiai skambinti kilus pavojui. Po Seimo komentarai ir žinutės atslūgo.
„Galima net šiek tiek atsipūsti. Galiu ir socialdemokratus paguosti – po trejų metų galės pailsėti ir atsikvėpti nuo neapykantos komentarų“, – sakė buvęs Seimo narys T. Raskevičius.
Jo teigimu, socialdemokratų situacija yra kitokia.
„Man atrodo, socialdemokratai kalba ne apie neapykantos kalbą, o apie jų pačių kvailų sprendimų kritiką“, – sakė T. Raskevičius.
Ar kreiptis į policiją, socialdemokratai dar svarsto.
„Svarstau, tariuosi su patarėjais teisininkais ir spręsime. Visus numerius tikrai esu išsisaugojusi“, – teigė I. Kižienė.
LNK žinios primena, kad valdantieji buvo siekę skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos, po to nuo skubos atsitraukė ir sudarė darbo grupę.
