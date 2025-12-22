Viačeslavas Mickevičius paviešino pokalbį su Irma Gajauskaite: sulaukė grasinimų nužudyti

V. Mickevičius paskambino I. Gajauskaitei, kad primintų jos parašytą įžeidų komentarą, kuriame jis buvo pavadintas „neprognozuojamu žmogumi“. „Čia toks pats žmogus kaip, kad Kaune nužudytų merginų nekaltų žudikas. Laiko klausimas, kada ir ką papjaus šitas urodas“, – socialiniame tinkle rašė I. Gajauskaitė, vėliau pasisakymą ištrynusi.
„Kada pradėsite su peiliais ten lakstyti? (...) Jūs čia esate išprotėję. Mumis persekiojote kaip nesveiki kažkokie – degradai. (...) Galėčiau atvažiuoti – užmuščiau aš tave, b**t, s**a“, – sakė I. Gajauskaitė.
V. Mickevičius padėkojo pašnekovei, išklausęs jos grasinimus savo atžvilgiu. Tačiau į Seimą kandidatavusi moteris nenurimo – toliau kalbėjo pakeltu, agresyviu tonu.
„Jūs užsiimate, praktikuojate budizmą ir tokia pikta esate. Nu, taigi čia nesuderinama“, – stebėjosi žinomas vyras.
„Ką reiškia pikta? Ką reiškia pikta? Kai už nieką tave linčiuoja – kaip Jėzų ant kryžiaus kala. Ką tu čia man aiškini? Ką aš tau, b**t, į šikną eisiu lįsti?“ – širdo I. Gajauskaitė.
Kai V. Mickevičius pasiteiravo, kodėl buvo palygintas su dviejų jaunų moterų žudiku Kaune, iš pašnekovės išgirdo: „Taip atrodai. Labai mažai trūksta – toks pataptum. Kaip tas Bartkevičius, kur spjaudosi, psichinis ligonis. Ar jūs suvokiate, ką jūs darote? Iki kokio lygio? Yra viskam ribos. Ką jūs norite pilietinį karą sukelti? Dar vienas mitingas ir bus pjautynės“, – tūžo į Seimą kandidatavusi moteris.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(be temos)