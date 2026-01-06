Policija renka medžiagą dėl grasinimų LRT tarybos nariui Jonui Staseliui

„Vakar jis (J. Staselis – BNS) kreipėsi į policiją ir yra pradėta rinkti medžiaga pagal (Baudžiamojo kodekso – BNS) 145 straipsnio pirmą dalį“, – BNS antradienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Minimas straipsnis numato atsakomybę už grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimą.
Pasak J. Samorokovskajos, informaciją aiškinasi Vilniaus miesto trečiasis policijos komisariatas, sprendimas ar pradėti ikiteisminį tyrimą bus priimtas per dešimt dienų.
„Jeigu bus pagrindas ir nebus surinkta pakankamai duomenų, įrodančių tą nusikalstamą veiką, tai jis gali būti ir nepradėtas. Jeigu bus surinkta pakankamai informacijos pradėti, tai bus pradėtas“, – sakė policijos atstovė.
Antradienį policiją apklausė patį J. Staselį. Jis BNS nurodė epolicijai pateikęs pranešimą dėl incidento įvykusio pirmadienį, jam keliaujant į LRT valdyseną peržiūrinčios Seimo darbo grupės posėdį.
„Perėjus Juozo Tumo-Vaižganto gatvę, Lukiškių aikštės kampe, einant link Savickio gatvės, iš Užsienio reikalų ministerijos pusės ateinantis vyras pradėjo garsiai ir aiškiai (šaukti – BNS), identifikuotai į mane, nes nelabai buvo kas aplinkui, nuo keiksmų, ir paskui prasidėjo žodinis grasinimas fiziniais veiksmais“, – BNS sakė J. Staselis.
„Jeigu tai, kas buvo pasakyta žodžiu, būtų įvykdyta, tai būtų fizinis smurtas“, – pridūrė jis.
Anot J. Staselio, jis nepažįstamajam pagrasino iškviesiąs policiją, tuomet šis „betęsdamas savo tiradą“ nuėjo į kitą pusę.
LRT tarybos nario teigimu, tai ne pirmas kartas, kuomet jam viešoje vietoje grasino nepažįstami asmenys.
„Pirmą kartą nebuvo to įvardinto fizinio smurto (...). Bet kai dabar įvyko šį kartą, tai aš tiesiog ir pasikalbėjęs su kolegomis parašiau vakar epolicijai pranešimą“, – teigė J. Staselis.
Nuomonę, anot LRT tarybos nario, reikėtų reikšti civilizuotai ir diskutuojant, „o ne agresijos forma“.
„Yra ir kiti tarybos nariai, yra taryboje ir moterų. Tai kaip jūs įsivaizduojate, jeigu tokie agresyvūs piliečiai, dėl jiems kažkokių tai jiems atrodančių dalykų, pradės puldinėti moteris gatvėje“, – kalbėjo J. Staselis.
„Manau, kad yra civilizuoti būdai išdėstyti nuomones, aptarti nesutarimus. Ir yra net ir toks pasakymas gražus, kad „sutarkime dėl to, kad mes nesutariame“. Ir tas irgi yra normalus dalykas, kad dėl kažko žmonės nesutaria“, – pridūrė jis.
Kiti tarybos nariai, J. Staselio žiniomis, nėra patyrę panašių incidentų, tačiau sulaukia įvairių skambučių.
