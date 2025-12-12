 Žinomas komikas pasidalijo Irmos Gajauskaitės parodija: kaip du vandens lašai

2025-12-12 09:57
Brigita Juodelytė

Interneto erdvėje itin sparčiai plinta humoristinis įrašas, kuriame žinomas komikas Nedas Zimantas parodijuoja viešais, emocingais ir skandalingais pasisakymais išgarsėjusią Irmą Gajauskaitę.

Nedas Zimantas
Nedas Zimantas / Vaizdo įrašo stop kadras, asmeninio archyvo nuotr.

N. Zimantas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kur atkūrė vieną iš plačiai atpažįstamų I. Gajauskaitės fotografijų, kruopščiai perteikdamas ir jai būdingas detales – tatuiruotes ant kaktos bei krūtinės.

Įrašu komikas sutiko pasidalyti ir su portalo skaitytojais.

Prie nuotraukos komikas pridėjo ir trumpą, bet atpažįstamą frazę: „Grąžinat kompą pagaliau.“

Būtent skandalas dėl negrąžinto kompiuterio yra vienas labiausiai viešojoje erdvėje nuskambėjusių I. Gajauskaitės pasisakymų.

Parodija neliko nepastebėta – netrukus po publikacija pasipylė ir internautų reakcijos. 

Komentaruose buvo galima išvysti tokius atsiliepimus kaip: 

„Kaip du vandens lašai.“

„O tai dar negrąžino jai kompiuteria?“

„Niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta!!!“

Rūtenis
Čia mažai juokinga situacija, kai dėl iškeltos bylos kaltinamajam yra areštuojamos sąskaitos, kilnojamas ir nekilnojamas turtas, atimamas komunikacijos ir darbo įrankiai, taip sakant, paralyžuojama jo veikla ir egzistavimas ir jis turi per kitus asmenis kažkaip išgyventi, bet jau ne savo vardu. Kartoju- žmogus dar nenuteistas, tačiau stengiamasi jį visiškai sužlugdyti, čia mažai juokinga, kai nieko jis nei nužudė, nei susprogdino, o tik papezėjo galbūt neprotingai prieš valdžią, čia sutinku.
