Muziejuje „Globus“ – gimnazistų ekskursijos

Mokyklos muziejus „Globus“ – tarsi langas į istoriją, tiltas į kultūrą ir įkvėpimo šaltinis jaunoms mintims.
Ekskursijas jauniausiems gimnazistams vedė 3A klasės mokiniai Olga Capenkova ir Daniel Stepanov, 3B klasės mokinė Milana Karpuk bei 3C klasės mokinės Polina Daniuk ir Evelina Lapina.
Mokiniai supažindino svečius su įspūdinga muziejaus kolekcija: 1948–1949 m. pagal W. Shakespeare’o kūrybą Lietuvoje kurtų pastatymų bukletais, gimnazistų sukurtomis knygomis apie dramaturgą, leidiniais apie renesanso kostiumus ir iliustracijomis pagal šio iškilaus dramaturgo žymiausias pjeses.
Ekskursijas papildė gyva muzika – smuiku grojo 2B klasės mokinys Aleksej Daniliuk, sukūręs ypatingą W. Shakespeare’o epochos atmosferą.
Muziejus aktyviai dalyvauja kultūriniuose projektuose: organizuoja respublikinius renginius ir tarptautinį piešinių konkursą „Didysis W. Shakespeare’as“ ir „Visas pasaulis – scena“.
Svečiai dažnai palieka nuoširdžius atsiliepimus „Muziejaus knygoje“, o pats „Globus“ išlieka unikali erdvė, kurioje mokiniai kuria, mokosi ir įkvepia kitus.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
