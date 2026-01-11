 Prie sniego valymo linkę prisidėti ne visi – trūksta supratingumo

Klaudija Audickaitė

Klaipėdos daugiabučių kiemuose prasidėję sniego valymo darbai atskleidė ir gyventojų požiūrį į bendrą tvarką. Nors apie planuojamus darbus žmonės buvo informuoti iš anksto, ne visi rado laiko ar noro prisidėti prie sklandesnio proceso.

Kai kuriuose uostamiesčio daugiabučių kiemuose pastarosiomis dienomis darbuotojai valė sniegą.

Ant laiptinių durų gyventojai rado pranešimus su nurodytu laiku ir datomis, kada vyks darbai, bei prašymus tuo metu laikinai patraukti automobilius iš stovėjimo aikštelių.

Tačiau ne visi šių prašymų paisė – didelė dalis automobilių taip ir liko stovėti.

Netrūko ir vietinių gyventojų komentarų. Kol vieni piktinosi, kad kiemai nuvalyti atmestinai, kiti džiaugėsi matydami kruopščiai dirbančius darbininkus ir tvarkingas erdves.

Nemaža dalis klaipėdiečių atkreipė dėmesį ne į pačius darbus, o į kaimynų elgesį.

„Džiugu, kad mūsų kiemas buvo nuvalytas kruopščiai. Buvau tuo metu namie, mačiau dirbančius žmones pro langą. Jie dirbo tikrai ne valandą ir ne dvi“, – pasakojo Ievos Simonaitytės gatvės 12-ojo namo gyventojas Lukas.

„Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.

Darbininkams veiklos netrūko ir dėl to, jog ne visi gyventojai patraukė automobilius.

„Darbo juk tikrai daug, ypač kai ne visi automobilius patraukė iš aikštelės. Jie dirba savo darbą, daro mums gera, tačiau kai kuriems, atrodo, tai nerūpi“, – kalbėjo klaipėdietis.

Anot jo, apmaudu, kad daliai gyventojų trūko paprasčiausio supratingumo.

„Aš pats buvau namie, bet automobilį pasistačiau kitoje aikštelėje. Kodėl ne visi taip elgiasi?“ – retoriškai klausė Lukas.

Kol vieni deda pastangas prisitaikyti ir padėti, kiti, anot klaipėdiečių, renkasi likti nuošalyje.

r
Labaiausiai nenori prisidėti savivaldybė. Kiek jau laiko praėjo nuo didžiųjų snigimų. Gatvės toliau neišvalytos visu pločiu. Mogiliovo g. prie Grubliausko nuolat sutvarkydavo , nes ten važiuoja autobusai. Bet Vaitkus sugeba tik pozuoti prie kartais net ne savo pradėtų darbų. Niekas jo neklauso ir niekam tas "piarščikas" nįdomus. Didelį skreplį į veidą jam spjauna visos valymo įmonės ir daugiabučių administratoriai. O apie Kubiliene , tai galim pakalbėt , tik apie asmenį , kuris sėdi ne savo rogėse.
1
0
Visi komentarai (1)

