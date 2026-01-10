Pasižvalgykite: Liepų gatvę papuošė neįprasti vaikų kūriniai

Klaipėdoje vyko vaikų dailės akcija „Barikados“. Nuo pat ryto Liepų gatvėje, prie Klaipėdos miesto savivaldybės pastato, vaikai piešė ant betoninių barjerų, dar vadinamų „drakono dantimis“.
Akcijoje dalyvavo Eduardo Balsio menų gimnazijos bei dailės studijos „Guboja“ mokiniai.
Iš viso piešiniais buvo papuošti 18 betoninių barjerų, kurie tapo laisvės atminimo simboliais.
Vaikai sukūrė lauko parodą, menančią Sausio 13-osios įvykius.
Piešiniuose atsispindi vienybė, laisvė, istorijos atmintis ir pagarba tiems, kurie prieš 35-erius metus apgynė Lietuvos nepriklausomybę.
Ši iniciatyva – viena iš Klaipėdoje vykstančių Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių.
Miestiečiai kviečiami užsukti į Liepų gatvę, sustoti, pasigrožėti vaikų darbais ir kartu prisiminti Sausio 13-osios reikšmę.
