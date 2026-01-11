Kelyje Suvalkų link – išmanusis „XP20“

Turės įtakos sprendimams
Šis įrenginys įdiegtas magistralės A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože.
Vieta pasirinkta dėl to, kad čia yra keturios eismo juostos ir tinkama infrastruktūra skaitikliui. Be to, šiame ruože jau veikia du skirtingi eismo apskaitos įrenginiai: vienas naudoja indukcines kilpas, o kitas – radarines technologijas, skirtas transporto srauto greičiui stebėti.
Naujo projekto, kuris truks 1–2 mėnesius, rezultatai leis palyginti skirtingų technologijų surinktus duomenis ir objektyviai įvertinti „XP20“ tikslumą. Ant tos pačios atramos taip pat įrengta vaizdo kamera, padedanti patikrinti ir patvirtinti gautą informaciją.
„Siekiame, kad Lietuvos keliai būtų saugesni, modernesni ir išmanesni. Technologijas ir dirbtinį intelektą jau pritaikėme taip, kad realiai tarnautų žmonėms – šviesoforai reaguoja tik tada, kai to reikia, o greitis automagistralėse reguliuojamas pagal orų situaciją. Šis projektas padės mums geriau suprasti eismo srautus, vėliau – imtis sprendimų, kurie pagerintų vairuotojų keliones“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Kilpos, jutikliai, radarai
Eismo stebėsenos duomenys itin svarbūs planuojant kelių priežiūrą, vertinant avaringumą ir nustatant infrastruktūros plėtros prioritetus.
Vienas pagrindinių rodiklių šiose srityse yra vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, kuris leidžia objektyviai įvertinti konkretaus kelio reikšmę ir apkrovą.
„Galėsime palyginti radarinio skaitiklio tikslumą su kitomis naudojamomis sistemomis. Jei rezultatai pasiteisins, tai bus svarbus žingsnis diegiant pažangias technologijas Lietuvos keliuose“, – teigė „Via Lietuva“ infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
„XP20“ gali klasifikuoti transporto priemones nepriklausomai nuo paros meto.
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumo rodiklis yra suskirstytas į 7 transporto priemonių klases, priklausomai nuo jų tipo, tačiau ne visi eismo skaitikliai gali tiksliai jas klasifikuoti. Indukcinės kilpos ir mikrobangų jutikliai yra geriausi šiam tikslui, tačiau jie kartais nesugeba tinkamai atskirti autobusų nuo kitų didesnių transporto priemonių.
Lietuvoje dauguma eismo apskaitos įrenginių vis dar naudoja indukcines kilpas, tačiau šios technologijos turi ir trūkumų. Indukcinės kilpos montuojamos kelio dangoje, todėl jų įrengimas ir remontas gali trikdyti eismą. Be to, dėl kelio dangos remontų, dangos deformacijų ir oro sąlygų jos dažnai pažeidžiamos.
Šiuo metu Lietuvoje apie 75 proc. nuolatinei eismo apskaitai naudojamos įrangos yra su indukcinėmis kilpomis, 20 proc. – su mikrobangų jutikliais, likę 5 proc. – radariniai.
Brangus, bet ekonomiškas
„XP20“ radarinis skaitiklis buvo sukurtas kaip alternatyva indukcinėms kilpoms. Šis prietaisas gali stebėti ir klasifikuoti transporto priemones iki aštuonių eismo juostų, nepriklausomai nuo oro sąlygų ir paros meto.
Skaitiklis montuojamas kelkraštyje, todėl jis nepažeidžia kelio dangos ir netrukdo kelių remontui. Be to, „XP20“ turi minimalų priežiūros poreikį – tereikia atnaujinti programinę įrangą ir atlikti vizualinę apžiūrą kas dvejus metus.
Įrenginio kaina yra aukštesnė nei indukcinių kilpų, tačiau dėl ilgesnio tarnavimo ir mažesnių diegimo bei remonto sąnaudų jis tampa ekonomiškesnis.
Tokie įrenginiai jau plačiai naudojami JAV, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Švedijoje, Kolumbijoje.
