Ruošiasi rekonstruoti prastos būklės tiltą magistralėje Vilnius–Klaipėda

Pasak „Via Lietuvos“, nusidėvėjęs viadukas įvertinus jo būklę įtrauktas į blogų tiltų sąrašą.
„Laikančios konstrukcijos nusidėvėjusios, armatūros koroduojančios. Siekiant išvengti eismo ribojimų valstybinės reikšmės kelyje, dėl blogėjančios būklės priimtas sprendimas viaduką rekonstruoti“, – komentare BNS teigė bendrovė.
Kaip rodo paskelbto rangos konkurso dokumentai, atlikus 1975 metais pastatyto tilto techninę apžiūrą nustatytos didesnės nei 4 centimetrų provėžos važiuojamojoje dalyje, asfalto įtrūkiai ir deformaciniai pjūviai, konstrukcijose aptikti plyšiai, nesandari hidroizoliacija, numušti ar sutrupėję apsauginiai sluoksniai, deformacijos, korozija, vietomis į paviršių išlindusi armatūra.
Sutartį su rangovu planuojama pasirašyti 2026 pirmąjį ketvirtį, o užbaigti rekonstrukciją – po dvejų metų.
