Atnaujinta nesaugaus tilto per Nevėžį rekonstrukcija

Anot jos, prieš kurį laiką tilto remonto darbai buvo sustabdyti, kai juos vykdant buvo nustatyti turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimai, kurie, jų nepašalinus, ateityje turėtų įtakos saugiam pėsčiųjų ir vairuotojų eismui.
Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai, pagal jų rezultatus parengti projektiniai patikslinimai ir atliktas ekspertinis jų vertinimas.
Darbus įgyvendinanti įmonė „Kauno keliai“ rekonstrukcijos metu įrengs naują perdangą, rekonstruos tilto atramas, paklos naują asfaltą bei atliks kitus darbus.
Naujausi komentarai