Rugsėjį ketinama atnaujinti Kėdainių tilto rekonstrukciją

Pasak jos, rekonstruojant šį tiltą buvo nustatyti turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimai, kurie, jų nepašalinus, ateityje turėtų įtakos saugiam pėsčiųjų ir vairuotojų eismui.
Nustačius šiuos neatitikimus, buvo nutarta stabdyti darbus. Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai ir atsižvelgiant į jų rezultatus, šiuo metu yra baigiami rengti projektiniai patikslinimai, o baigus – atliktas ekspertinis jų vertinimas.
Planuojama, kad, esant palankioms oro sąlygoms, visi darbai bus baigti dar šių metų pabaigoje.
Tilto rekonstrukciją vykdo įmonė „Kauno keliai“. Darbų vertė siekia 3,7 mln. eurų su PVM.
