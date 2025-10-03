Įspėja vairuotojus: uždaromas dar vienas tiltas per upę

Pažymima, kad transporto priemonių eismas bus nukreipiamas apylanka.
Anot jos, uždaromas tiltas yra rajoninio kelio Mielagėnai–Paliesius atkarpoje, šalia Mielagėnų gyvenvietės. Jo remonto darbus planuojama atlikti penktadienį.
Šiemet taip pat numatomas šio tilto projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimas.
Skaičiuojama, kad siekiant sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus bei viadukus valstybinės reikšmės keliuose, būtina apie 470 mln. eurų investicijų. Norint pasiekti, kad visi šalies tiltai ir viadukai atitiktų tenkinančią būklę, reikėtų maždaug 1 mlrd. eurų.
