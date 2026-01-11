Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti generolus?

„Tyrimo metu dalyvių buvo prašoma išspręsti įvairias problemas, apimančias platų situacijų spektrą. Tai apėmė kažką tipiško, pavyzdžiui, oro antskrydžių organizavimą ar orlaivių nukreipimą į kitą bazę, taip pat kažką gana specifinio, pavyzdžiui, elektromagnetinių anomalijų žvalgybą ar apgadinto karo laivo apsaugą“, – aiškinama straipsnyje.
Žmonės šią užduotį atliko maždaug per 19 minučių, o 48 proc. variantų buvo laikomi „priimtinais“. Tuo tarpu dirbtinis intelektas užduotis atliko 97 proc. greičiau, o 90 proc. pasiūlymų buvo įvertinti kaip „priimtini“.
„Čia galima iš karto daryti išvadą, kad kompiuteris pranoko žmogaus mąstymą, atsižvelgiant į greitesnius ir geresnius atsakymus. Tačiau čia yra daugiau niuansų, nei galite įsivaizduoti“, – pabrėžė ekspertai.
Konkrečiai, JAV armijos Pažangios mūšio valdymo sistemos tarpfunkcinės komandos (ABMS CFT) direktorius pulkininkas John Ohlund leidiniui Breaking Defense sakė, kad eksperimentas buvo sukurtas taip, jog žmonės patirtų didelį stresą ir dirbtų esant griežtiems terminams. Dirbtiniam intelektui tokie psichologiniai veiksniai įtakos neturi.
„Kitas įdomus dalykas buvo tai, kad ne visi eksperimente dalyvavę kariškiai dirbo savo kompetencijos ribose. Jauniausias iš jų turėjo tik dvejų metų mokymus ir neturėjo jokios patirties su elektroninės kovos sistemomis“, – pridūrė „Defense Express“.
Žmonėms ir dirbtiniam intelektui taip pat buvo pateiktas tas pats trumpas 20 puslapių instruktažas, kuriame buvo bendros instrukcijos, vadinamos „vado ketinimais“, ir įvairios lentelės su raketų, elektroninės kovos sistemų bei kitų techninių detalių statistika ir charakteristikomis.
„Dėl to kariškiai galėjo ką nors praleisti, pamiršti ar supainioti dėl didelio kiekio naujos informacijos, pateiktos per trumpą laiką. Tuo tarpu dirbtinis intelektas sugebėjo visą šią informaciją išsaugoti ir apdoroti“, – pažymėjo analitikai.
Galiausiai JAV kariuomenė padarė išvadą, kad pasitvirtino seniai žinoma taisyklė: žmonės geriausiai dirba su tuo, ką jau seniai pažįsta, o kompiuteriniai algoritmai gali greitai įsisavinti didelius duomenų kiekius. Vis dėlto tai buvo tik vienas eksperimentas – šešios testuotos sistemos dar nėra parengtos visiškam diegimui ir reikalauja tolesnio tobulinimo.
Galutinė išvada – dirbtinis intelektas negali pakeisti žmogaus buvimo, tačiau gali tapti specializuotu įrankiu, padedančiu priimti sprendimus ir pagreitinti procesus.
„Defense Express“ pažymi, kad tokie eksperimentai paprastai yra dirbtinio intelekto naudojimo karinių operacijų planavime ir vadovavime tyrimų dalis. Nors kai kurie linkę palaikyti itin radikalias idėjas, praktikoje technologijos bus diegiamos kaip pagalba žmonėms. Be to, iki šiol tokie sprendimai davė prieštaringų rezultatų ir yra linkę „fantazuoti“, todėl juos būtina naudoti atsargiai, o duomenys ir užklausos turi būti tikslūs, išsamūs ir patikrinti žmonių, – teigiama leidinio išvadoje.
