JAV kariuomenė teigia, kad Karibuose dislokuotas lėktuvnešis

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nurodė didinti karių skaičių Karibų jūros regione pagal kovos su narkotikų prekyba iniciatyvą, tačiau pasigirdo spėlionių, kad Vašingtonas galbūt svarsto galimybę imtis karinės intervencijos prieš Venesuelos vadovą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
JAV Pietų vadavietė (SOUTHCOM), prižiūrinti Amerikos pajėgas Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, anksčiau sakė, kad į jos atsakomybės zoną įžengė lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“ smogiamoji grupė.
Sekmadienį ji pareiškime paskelbė, kad smogiamoji grupė įžengė į Karibų jūrą, ir teigė, kad šis žingsnis atliktas atsižvelgiant į D. Trumpo „direktyvą išardyti tarptautines nusikalstamas organizacijas ir kovoti su narkotikų terorizmu ginant Tėvynę“.
Smogiamąją grupę sudaro moderniausias JAV lėktuvnešis, du valdomų raketų naikintuvai ir kiti pagalbiniai laivai bei orlaiviai.
Ji prisijungia prie kelių Karibuose jau esančių karo laivų, kurių dislokavimas pavadintas operacija „Pietų ietis“.
Nuo rugsėjo, kai buvo pradėta kovos su narkotikų kontrabanda karinė kampanija, JAV pajėgos nukovė mažiausiai 80 žmonių, kaltinamų narkotikų gabenimu tarptautiniuose vandenyse, remdamasi viešai paskelbtais duomenimis, praneša naujienų agentūra AFP.
Jungtinės Valstijos nepateikė jokios informacijos, patvirtinančios jų teiginius, kad 20 smūgių Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje metu nukentėję asmenys iš tikrųjų buvo narkotikų prekeiviai.
Ekspertai teigia, kad šios mirtys prilygsta neteisminiams nužudymams, net jei jos nukreiptos prieš žinomus prekeivius žmonėmis.
Tuo tarpu Karakasas mano, kad kariuomenės stiprinimas yra akivaizdi grėsmė.
Jungtinės Valstijos nepripažįsta N. Maduro teisėtu Venesuelos prezidentu ir yra paskelbusios 50 mln. dolerių (43 mln. eurų) premiją už jo suėmimą, kad jis būtų sučiuptas ir jam būtų pateikti kaltinimai dėl vadovavimo narkotikų karteliui.
Pasirodžius pranešimams, kad D. Trumpas surengė susitikimus su kariniais patarėjais dėl galimų variantų Venesuelai, JAV prezidentas penktadienį žurnalistams sakė, kad galbūt apsisprendė šiuo klausimu.
„Negaliu jums pasakyti, kas tai yra, bet mes padarėme didelę pažangą su Venesuela, kalbant apie narkotikų patekimo į šalį sustabdymą“, – sakė jis lėktuve „Air Force One“.
Anksčiau interviu CBS naujienų tarnybai jis sakė, kad abejoja, ar Jungtinės Valstijos pradės karą su Venesuela, tačiau mano, kad N. Maduro dienos suskaičiuotos.
JAV kariuomenė taip pat sustiprino savo buvimą Trinidade ir Tobage, salyne prie pat Venesuelos krantų.
JAV ir Trinidado pajėgos sekmadienį jau antrą kartą per mažiau nei mėnesį turėjo pradėti bendras pratybas. Šeštadienį N. Maduro pasmerkė šias pratybas kaip neatsakingas.
Naujausi komentarai