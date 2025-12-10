Paaiškėjo, kad skandalingasis Gestapas per kelias dienas įvykdė mažiausiai tris sunkius nusikaltimus

Pasiekė naują rekordą
Kaip jau rašyta, šių metų sausį P. Navicko biografijoje pagaliau atsirado pirmasis teistumas, nes niekas neskundė pernai gruodį Kauno apylinkės teismo jam paskelbto nuosprendžio už devynis nusikaltimus, tarp kurių dominavo vagystės, kuriuos skandalingasis Gestapas spėjo įvykdyti per du mėnesius pernai sausį išleistas iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės gydytis ambulatoriškai.
Kauno apylinkės teismas už minėtus nusikaltimus, nors teisėsauga prisipažino, kad, kažin, ar visus juos pavyko išaiškinti, skyrė P. Navickui vienerių metų ir keturių mėnesių įkalinimą. Tačiau į šią bausmę buvo įskaityti ir beveik devyni mėnesiai, kuriuos jis praleido iki nuosprendžio suimtas. Taigi, realiai jam buvo likę kalėti mažiau kaip septyni mėnesiai. Ir liepos 11-ąją skandalingasis Gestapas jau buvo paleistas iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo, kuriame atliko bausmę. O po dešimties dienų apie jį vėl rašė policijos suvestinės, nes jis per valandą Kaune peiliu sužalojo du gatvėje sutiktus vyrus, kuriuos po to apiplėšė.
Tačiau pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl šių sunkių nusikaltimų, paaiškėjo, kad dar vieną vyrą, sutiktą naktį Kauno gatvėse, Gestapas sužalojo ir apiplėšė jau po šešių dienų nuo paleidimo iš Pravieniškių. Bent tiek teisėsaugininkams pavyko išsiaiškinti.
Per plauką nuo tragedijos
Kaip jau rašyta, Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius šiųmetės liepos 21-osios kriminalus šalyje pranešė, kad apie 23.10 val. Kaune, Savanorių prospekte, asmuo sužalojo vyrą, gimusį 1995 metais, ir atėmė kuprinę, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė bei mobiliojo ryšio telefonas. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. O liepos 22 dieną, apie 0.20 val., Kaune, Studentų g., vyrą, gimusį 1971 metais, užpuolė du asmenys, kurie atėmė kuprinę, kurioje buvo mobiliojo ryšio telefonas, piniginė, asmens tapatybės kortelė bei 800 eurų. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. Dėl abiejų plėšimų įtariamas vyras, gimęs 1980 metais, uždarytas į areštinę. Pagrobti daiktai rasti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už plėšimą panaudojant nešaunamąjį ginklą, kuriuo galima žaloti žmogų.
Už minėtą nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Kaip jau rašyta, vienas iš nukentėjusiųjų buvo sužalotas per grumtynes su užpuoliku. Taigi, dar viskas gana laimingai baigėsi.
Sulaikytas Vilijampolėje
Minėtais pavojingais išpuoliais įtartas P. Navickas buvo sulaikytas maždaug už poros valandų nuo antrojo apiplėšimo. Tai įvyko jau po antros valandos nakties Vilijampolėje, iš kurios yra kilęs Gestapas ir kurioje buvo įvykdytas jau minėtas prieš 30 metų Lietuvą sukrėtęs nusikaltimas. Šį kartą jis buvo sulaikytas policijos Jurbarko gatvėje.
Deja, P. Navicko bendrininkas taip ir liko nenustatytas. Tačiau pradėjus ikiteisminį tyrimą, buvo išsiaiškinta, kad skandalingasis Gestapas tada galimai taip greitai judėjo po Kauną dviračiu. O liepos 17-ąją, prieš pat vidurnaktį, jis Utenos gatvėje sužalojo bei apiplėšė dar vieną vyrą, iš kurio pagrobė asmeninių daiktų už 350 eurų.
Minėtam 1972 metais gimusiam nukentėjusiajam buvo papurkšta dujų balionėliu. Teismo medicinos ekspertai nustatė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą – buvo nudeginta akies ragena.
Nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo nustatytas ir vienam iš peiliu sužalotų P. Navicko aukų. Kito sužalojimą tokiu pačiu būdu teismo medicinos ekspertai įvertino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą.
Atsinaujino senas įtarimas
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, P. Navickas pripažįsta kaltę tik iš dalies.
Atlikus jam ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, kaip ir po nusikaltimų paleidus jį iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, konstatuota, kad jis – pakaltinamas, t.y. gali suprasti savo veiksmus ir šiuos valdyti.
Ir šios teismo psichiatrų išvados atgaivino po Gestapo sulaikymo dėl aštuonmetės išžaginimo ir nužudymo kilusias abejones, ar buvęs jo nepakaltinamumas, padėjęs tada išvengti pelnytos bausmės, nebuvo nupirktas.
Naujo teismo proceso P. Navickas laukia suimtas jau penkis mėnesius. Jis ir vėl stos prieš Kauno apylinkės teismą.
Naujausi komentarai