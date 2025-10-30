Pareigūnai aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet rugpjūčio 16 d. apie 8.25 val. Kaune, Islandijos plente, iš parduotuvės pavogtos prekės. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 664 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
