 Darbininkais persirengę nusikaltėliai pavogė seifą su papuošalais už pustrečio milijono eurų

Darbininkais persirengę nusikaltėliai pavogė seifą su papuošalais už pustrečio milijono eurų

2025-10-29 20:10
Parengta pagal užsienio spaudą

Nusikaltėliai persirengė darbininkais, pateko į namą ir pavogė seifą su juvelyriniais papuošalais už tris milijonus dolerių (2575380 eurų).

Niujorko policija
Niujorko policija / Scanpix nuotr.

Vagystė įvykdyta JAV. Apie tai praneša „People“.

Nusikaltimas įvykdytas spalio 16 dieną Niujorke. Trys nežinomieji, apsirengę specialiais darbo drabužiais, vidury baltos dienos atidarė namo duris Jamaica Hills rajone ir išnešė seifą su brangenybėmis.

Po vagystės jie sėdo į „Hyundai Elantra“ automobilį ir paspruko.

Vagis užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros. Tačiau nenaudėlių atpažinti taip ir nepavyko, nes jų veidus slėpė kaukės.

Pranešama, kad spalio 28-ąją dieną nesugaunamieji nusikaltėliai vis dar buvo ieškomi.

Niujorke vagystė įvykdyta likus trims dienoms iki Luvro muziejaus apiplėšimo Paryžiuje. Ten nusikaltėliai taip pat persirengė darbininkais ir pagrobė Napoleono kolekcijos brangenybes. Po savaitės du įtariamuosius pavyko suimti.

 

 

Šiame straipsnyje:
vagystė
vagys
nusikaltėliai
pavogė seifą
juvelyriniai papuošalai
People

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų