Šventojoje siaučia vagys

Būtent taip atsitiko Šventojoje poilsiaujantiems žmonėms, kurie pabudę ankstų rytą suprato, kad naktį jų nuomojamuose būstuose šmirinėjo vagys.
Penktadienį, apie 7 val. ryto kurorto Pušyno gatvėje apsigyvenę žmonės pasigedo dviejų mobiliojo ryšio telefonų ir pinigų.
Pareiškime policijai jie vardijo, kad dingo du telefonai „Samsung“ ir 170 eurų. Bendra žala siekia 870 eurų. Panašu, kad namelio durys naktį liko neužrakintos.
Tą patį rytą apie 7.40 val. Prieplaukos gatvėje poilsio namelį nuomojantys žmonės taip pat pasigedo telefono. Jiems dingo ir moteriška rankinė, kurioje buvo asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelės, apie 400 eurų, akiniai bei kiti asmeniniais daiktai.
Pareiškime policijai nurodyta žala – 1075 eurai.
Galima įtarti, kad abiem atvejais darbavosi tie patys vagys, nes šios Šventosios gatvės yra netoli viena kitos, o ir nusikaltimo braižas – labai panašus.
Naujausi komentarai