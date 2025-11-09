Paviešintas įrašas pakurstė aistras: kas geriau – „kalti“ šitam, ar ant žemės gulintys keleiviai?

Kaip skelbta, pranešimą apie eismo įvykį šioje gatvėje Kauno apskrities policijos pareigūnai gavo lapkričio 7 d. 14.41 val.
Šv. Gertrūdos gatvėje susidūrė keturi lengvieji automobiliai ir miesto autobusas.
Lapkričio 9 d. feisbuko grupėje „Reidas TV“ pasidalyta vaizdo registratoriaus įrašu, kuriame užfiksuota kaip įvyko masinė avarija.
Čia matyti, kad lengvasis automobilis bandė aplenkti autobusą, tačiau tuo metu abi transporto priemonės susidūrė ir autobusas dar kurį laiką stūmė „VW Passat“ važiuojamąja kelio dalimi, kol sustojo.
Nufilmuota situacija pakurstė internautų diskusiją. Didžioji dalis kritikos strėlių skriejo į lengvojo automobilio vairuotojo pusę. „Bet tai kaip nepraleisti autobuso, juk turėjo matyti, o tiesiog užkišo“, – pastebėjo prie įrašo socialiniame tinkle komentavęs vyras. „Posūkio signalas nesuteikia pirmumo teises... Taigi šioje situacijoje viskas aišku... Taip būna, kai vairuotojas nežino, kad turi veidrodėlius, ir kam jie skirti. Reikėjo tik spustelt greičio pedalą iškart rikiuojantis ir būtų normaliau įlindęs. Veidrodėliai turbūt – išjungti... Pro rakto skylutę norėjo tilpti...“ – konstatavo kiti.
Tačiau karčių žodžių netrūko ir autobuso vairuotojui. „Gal kokią dieną autobusų vairuotojai nusileis ant žemės... Net nestabdė... Jei autobusas būtų kažkiek supratingesnis, avarijos nebūtų buvę... Iš aukštai matosi, kad avarija ir už jos – spūstis, nutuokdamas galėjo nusimesti greitį. Bet didelis ir durnas yra. Tipinis fūristo genas“ – svarstė kai kurie internautai.
„Kaip tai nestabdė? Juk sustojo po susidūrimo. Jei nebūtų kišęs prieš pat nosį, tai autobusas būtų ir pravažiavęs. Jei būtų staigiai stabdęs, žmonės būtų parkritę, o automobilis nuvažiuotų. Čia – ne skarbonkė dviejų tonų. Čia – autobusas dvylikos ir daugiau tonų, ir jis, žinok, taip staigiai sustoti negali. Nebent visi keleiviai gulės ant žemės, arba išlįs pro langus. Tai kas geriau, ar kalti šitam, ar visi keleiviai, gulintys ant žemės?“– į autobuso vairuotojo pusę stojo keli vyrai.
