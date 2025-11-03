Pavojingi paauglių žaidimai sukėlė ant kojų Kauno policiją: ar juos galima bausti, dar neaišku

Pasak skaitytojų, įamžinusių tik dalį policijos automobilių, minėtos slėpynės-gaudynės vyko apie 20 val.
Tačiau Kauno policijos atstovė patikslino, kad pranešimas apie įvykį šioje vietoje, į kurį buvo pasiųsti keturi jų ekipažai, buvo užregistruotas 19.14 val.
Taigi, panašu, kad gaudynės užtruko.
Anot policijos atstovės, minėtu laiku buvo pranešta, kad, pirminiais duomenimis, paaugliai statybvietėje nutraukė laidus.
Policijos atstovės teigimu, vieną įtariamąjį, gimusį 2011 m., pavyko sulaikyti. Jis perduotas tėvams.
Galimi jo bendrininkai dar nustatinėjami bei tikslinamos šio įvykio aplinkybės.
Tolesnis sulaikytojo karštais pėdsakas bei galimų jo bendrininkų likimas priklausys ir nuo jų amžiaus, ir nuo to, kaip bus teisiškai kvalifikuotas galimai jų padarytas nusikaltimas.
Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę nuo keturiolikos metų tik už vienuoliką nusikaltimų: nužudymą, sunkų sveikatos sutrikdymą, išžaginimą, seksualinį prievartavimą, vagystę, plėšimą, turto prievartavimą, turto sunaikinimą ar sugadinimą, šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystę arba kitokį neteisėtą užvaldymą ir tranporto priemonių ar kelių bei juose esančių įrenginių sugadinimą.
