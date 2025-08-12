 Petrašiūnuose – didelis gaisras: dūmų stulpas buvo matomas net miesto centre

Petrašiūnuose – didelis gaisras: dūmų stulpas buvo matomas net miesto centre

2025-08-12 13:44 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį perpiet Kaune kilo didelis gaisras. Petrašiūnuose užsiliepsnojo automobilių serviso teritorijoje buvusios transporto priemonės bei pastato kampas. Dūmų stulpas buvo matomas net miesto centre.

Nelaimė kilo R. Kalantos gatvėje. Kauno ugniagesių atstovė pasakojo, kad pasitelktos sustiprintos ugniagesių pajėgos. Buvo kilę problemų patenkant į autoserviso teritoriją, teko kirpti vartų spynas.

Kaip nurodė ugniagesių atstovė Eglė Ruchajienė, degė prie sienos sukrautos atliekos, keturi automobiliai. Nukentėjo ir pastatas.

13.30 val. pajėgos dar dirbo įvykio vietoje. Buvo laukiama, kol atvyks keltuvas, kad būtų galima apžiūrėti pastato stogą, ar jis kur nors nerusena.

Apie nukentėjusius ar evakuotus žmones nepranešama.

