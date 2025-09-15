Per plauką nuo dvigubos tragedijos: vairuotojas vos nepražudė ne tik savęs, bet ir kitų?

Apie tai, kad ties Zapyškio seniūnijos Vincentavo kaimu ant kelio nuvirtęs medis, Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 5.40 val. Skambino laiku jį pastebėti spėjusio pravažiuojančio automobilio vairuotojo keleivė.
Ji teigė, kad šalia nugriuvusio medžio mėtosi ir iškritęs automobilio variklis.
Netrukus jos automobilio vairuotojas pranešė tamsoje aptikęs ir nuo kelio nuvažiavusį automobilį, iš kurio rūksta dūmai. Dabar ieško ir automobilio vairuotojo.
Kauno ugniagesių gelbėtojų suvestinėje teigiama, kad atvykus į įvykio vietą, rastas į medžius atsitrenkęs automobilis „Toyota Yaris“. O jo gale aptiktas žmogus, kuris iškeltas panaudojus stabilizavimo lentą ir perduotas medikams.
Kauno policijos atstovė patikslino, kad minėtas automobilis aptiktas nulėkęs nuo važiuojamosios kelio dalies į griovį. Ir iš jo buvo iškritęs ne tik variklis, bet ir daiktai, tarp jų – ir dokumentai. O minėtas automobilio gale rastas 1990 m. gimęs vyras dėl patirtų sužalojimų ir šoko greitosios medikų buvo išvežtas į gydymo įstaigą. Ten patikrinus, ar jis blaivus ir, ar nėra vartojęs narkotinių medžiagų, atsakymai buvo neigiami.
Dėl minėto asmens būklės, šio įvykio aplinkybės dar tikslinamos. Tačiau, panašu, kad galimos versijos, jog avarija galėjo įvykti automobiliui atsitrenkus į kelią užtvėrusį vėjo išverstą medį arba neblaiviam vairuotojui jo nesuvaldžius ir pabėgus iš įvykio vietos, atkrenta. Į įvykio vietą atskubėjusioms specialiosioms tarnyboms sužalotasis prasitarė, kad važiavo vienas ir turėjo planų, kurie nepavyko. Panašu, kad nepagalvojęs, jog kitų vairuotojų, kuriuos jis taip pat galėjo pražudyti, planuose to nebuvo.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
