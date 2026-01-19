Per plauką nuo tragedijos: eismo įvykis pakaunėje, apie kurį pranešta iš Ispanijos, virto detektyvu

Šokiruojanti SMS žinutė iš kariuomenės
Kaip jau rašyta, remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, tąnakt, 4.01 val., buvo gautas pranešimas iš Ispanijos bendrojo pagalbos centro, sujungus jo užregistruotą skambutį su mūsų Bendruoju pagalbos centru, kad draugas Lietuvoje galimai pateko į eismo įvykį. Ir buvo nurodytos jo koordinatės. Pagal jas nuo kelio nuvažiavęs sudaužytas BMW aptiktas pakaunėje – Zapyškio seniūnijos Vilemų kaimo Gelžkeliuko gatvėje. Tačiau tuščias. Vėliau jo vairuotojas rastas ir greitosios medikų išvežtas į gydymo įstaigą.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad minėto skambučio iš Barselonos bendrojo pagalbos centro Lietuvos bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 3.50 val. Skambinęs kolega iš Katalonijos teigė, kad su jais susisiekė Ispanijoje esantis Lietuvos pilietis, kuris teigia, kad reikia pagalbos Lietuvoje esančiam jo draugui.
Sujungus skambinusįjį su mūsų Bendrojo pagalbos centro operatoriais, jis papasakojo sulaukęs SMS žinutės iš Lietuvos kariuomenėje tarnaujančio draugo, galėjusio per programėlę savo telefone sekti, kur yra trečiojo jų draugo automobilis BMW. Ir jam kilo įtarimas, kad šis, ko gero, pateko į eismo įvykį, nes važiavo labai dideliu greičiu ir, šiam miško kelyje pasiekus 177 km/val. greitį, staiga dingo signalas ir automobilis nebejuda.
Prireikė ir durpyno apsaugos pagalbos
Minėtas kariuomenėje tarnaujantis nelaimėlio draugas, kažkodėl pirmiausiai nusprendė pasidalyti įtarimais dėl šios situacijos su Ispanijoje esančiu kitu judviejų draugu. O šis puolė skambinti telefonu 112 ir, žinoma, buvo sujungtas su vietiniu Bendruoju pagalbos centru. Tik jau buvo praėjęs geras pusvalandis nuo galimo eismo įvykio, kuris, remiantis signalo dingimu, įvyko po 3 valandos nakties.
Kaip jau rašyta, pagal nurodytas koordinates į Zapyškio seniūnijos Vilemų kaimą buvo pasiųstos visos mūsų specialiosios tarnybos. Tačiau nuo kelio, einančio per mišką ir jungiančio Zapyškį su Kaunu, gana stačiame posūkyje nuvažiavęs ir medžius išvartęs gerokai apdaužytas BMW rastas tuščias.
Beieškant jo vairuotojo bei galimų keleivių, ugniagesiams gelbėtojams apšvietus įvykio vietą, Bendrasis pagalbos centras apie 4 val. sulaukė skambučio iš Ežerėlio durpyno, esančio už kelių kilometrų nuo šio eismo įvykio vietos. Skambino jo apsaugos darbuotojas. Jis teigė pamatęs per vaizdo kameras po teritoriją besiblaškantį pusplikį kruviną ir sunkiai aplinkoje besiorientuojantį jaunuolį. Jis sako, kad, vairuodamas BMW, patyrė eismo įvykį, bet negali pasakyti, kur tai įvyko.
Tai buvo miško kelyje, panašu, kad dėl per didelio greičio nesuvaldyto BMW vairuotojas – gyvenamąją vietą Kaune deklaravęs 20-metis.
Ikiteisminio tyrimo nebus?
Kauno policijos atstovė negalėjo atsakyti, ar greitosios medikams nuvežus minėtą jaunuolį į Kauno klinikas, jis buvo ten stacionarizuotas. Tačiau teigė, kad nustatyta, jog jis eismo įvykio metu buvo blaivus. Ir dėl šio bus pradėta tik administracinė teisena, nes jis važiavo vienas.
Tuo tarpu, remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, sekmadienio paryčiais, 7.27 val., policijos prašymu, jie pakartotinai važiavo į šio eismo įvykio vietą. Ir užtruko joje, kol išpjovė grandininiu pjūklu išvartytus medžius, kad galėtų automobiline gerve ištraukti nuo kelio nuvažiavusį BMW, o po to dar nuvalyti ir kelio dangą, – daugiau kaip pusantros valandos.
Pasak specialiųjų tarnybų atstovų, pranešimus iš užsienio apie Lietuvoje galimai įvykusius eismo įvykius mūsų Bendrasis pagalbos centras registruoja dažnai. Dažniausiai tai susiję ir su neteisingai sureguliuotomis automobiliuose esančiomis automatinėmis „eCall“ sistemomis. Tiesa, ne visi užsienio Bendrojo pagalbos centrai turi galimybę peradresuoti su Lietuva susijusius pranešimus, kurių sulaukiama ten esantiems lietuviams skambinant telefonu 112, mūsų Bendrajam pagalbos centrui.
Buvo panašus skambutis ir iš Nyderlandų
Portalas kauno.diena.lt 2024-ųjų balandį rašė ir apie nelaimę viename Kėdainių daugiabutyje, apie kurią pranešė Nyderlanduose gyvenantis 63-ejų metų moters, tada apdegusios 60 proc. kūno, pažįstamas.
Tuo metu, kai viskas įvyko, jiedu kalbėjosi mobiliuoju telefonu. Ir prieš nutrūkstant pokalbiui moteris tespėjo pasakyti, kad nusidegino veidą. O po to į skambučius nebeatsiliepė.
Išsigandęs jos pašnekovas tą vidurnaktį paskambino Lietuvoje gyvenančiam savo draugui ir paprašė, kad šis iškviestų moteriai pagalbą.
Specialiosios tarnyboms nuvykus nurodytu adresu, nelaimėlė pati atidarė buto, kuriame jokio gaisro jau nebuvo, tačiau rasta apdegusi virtuvės spintelė, duris. Jos veidas ir drabužiai buvo apdegę. Ugniagesiams gelbėtojams padėjus ją nunešti iki greitosios automobilio, nukentėjusioji buvo išvežta į Kauno klinikas, kur per apklausą pareigūnams papasakojo, kad viskas įvyko, kai gaminant maistą ir naudojant aliejų, užsidegė keptuvė.
