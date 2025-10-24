Po avarijos judrioje sankryžoje – į medikų rankas

Ne visiems penktadienis prasidėjo sėkmingai. Kauniečiai užfiksavo eismo įvykį Karaliaus Mindaugo prospekte. Susidūrus dviem automobiliams, į įvykio vietą iškviestos specialiosios tarnybos.
„9.47 val. gautas pranešimas, kad Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. ir Birštono g. sankryžoje, susidūrė du automobiliai – „Voskwagen“, kurį vairavo moteris (gim. 1983 m.), ir „Karma“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.). Abu vairuotojai blaivūs. Vairuotoja pristatyta į gydymo įstaigą“, – portalui kauno.diena.lt nurodė Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai.
Dėl minėto įvykio eismas šioje centrinėje Kauno vietoje tapo apsunkintas, automobiliai teturėjo vieną eismo juostą pravažiuoti, kol į avariją patekusios transporto priemonės nebuvo patrauktos nuo važiuojamosios kelio dalies.
