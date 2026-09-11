Po baikerių susibūrimo prie Kauno mečetės policija pradėjo administracinę teiseną

Kaip pranešė portalas „Kas vyksta Kaune“, penktadienio vidurdienį Ramybės parke, prie mečetės, susirinko būrys baikerių. Musulmonų pamaldų metu jie garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Policijos duomenimis, incidentų tarp baikerių ir musulmonų neužfiksuota.
Tačiau Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS informavo, kad pradėta administracinė teisena dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Už tai gali būti paskirta administracinė bauda nuo 30 iki 150 eurų.
Be to, policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstymo prieš žmonių grupę.
„Tai tik aplinkybių patikslinimas, o ne ikiteisminis tyrimas“, – pabrėžė O. Vaitkevičienė.
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