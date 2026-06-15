Policija paskelbė Kandroto paiešką Lietuvoje

„Penktadienį buvo gautas teismo potvarkis ir pareigūnai nuvyko pagal gyvenamąją vietą. Neradus nuteistojo, informacija buvo perduota specializuotam padaliniui ir penktadienį po pietų oficialiai pradėta nuteistojo paieška. Renkama informacija apie jo galimas buvimo vietas. Kol kas tarptautinė jo paieška nepaskelbta, reikia oficialiai nustatyti jo buvimo vietą“, – Eltai pirmadienį sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
A. Kandrotas-Celofanas jau kurį laiką skelbiasi esą išvykęs į Baltarusiją, internete jis pats platina žinias apie buvimą toje šalyje.
„Jis taip skelbiasi, bet mes turime tuo oficialiai įsitikinti“, – Eltai sakė policijos atstovė.
ELTA primena, kad netrukus po nuosprendžio paskelbimo ketvirtadienį Apeliacinis teismas pusketvirtų metų nuteisto A. Kandroto-Celofano bylos dokumentus elektroniniu būdu išsiuntė nuosprendžio vykdymui.
Pagal nustatytą tvarką, nuosprendžio vykdymą organizuoja bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas.
Lietuvos policija sako, kad, pasitvirtinus viešai skelbiamai informacijai, kad A. Kandrotas-Celofanas yra išvykęs iš į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Tarptautinė paieška būtų skelbiama Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija.
Kaip anksčiau skelbė portalas Lrt.lt, gegužės pradžioje A. Kandrotas išvyko į Baltarusiją, kur davė interviu vietos valstybiniam televizijos kanalui „Belarus-4“. Jis Baltarusijos valstybinei televizijai papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aliaksandro Lukašenkos diktatūros.
Apeliacinis teismas į Baltarusiją išvykusiam Kauno rajono gyventojui byloje dėl finansinių nusikaltimų ketvirtadienį skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas.
Teismas konstatavo, kad A. Kandrotas-Celofanas ir kiti nuteistieji, veikdami bendrininkų grupėje, 2014 m. nutarė įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams bei dalį įsigytų naftos produktų realizuoti panaudojant fiktyvius bendrovės dokumentus. Bylos duomenimis, nenustatytos kilmės pinigais buvo įsigytos 25 tonos naftos produktų už maždaug 230,7 tūkst. eurų su nuliniu PVM tarifu, juos į Lietuvą atgabeno kito nuteistojo byloje vadovaujamos bendrovės vilkikai.
(be temos)