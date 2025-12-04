Posūkis tiriant Garliavos žmogžudystę: aiškėjant, kas įvyko, prašoma netęsti įtariamųjų suėmimo

Neeilinis savaitgalis
Kaip jau rašyta, dėl šios lapkričio 8-ąją įvykusios žmogžudystės, pranešimu apie kurią pradedamos tos paros Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius kriminalus šalyje, yra suimtas Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje studijuojantis pianistas N. B. bei jo mama K. M. – Kauno žydų religinės bendruomenės aktyvistė. Pastaroji 2019-aisiais dalyvavo Liberalų sąjūdžio sąraše rinkimuose į Kauno rajono savivaldybės tarybos narius.
Nusikaltimas, kuriuo įtariami motina ir sūnus, buvo įvykdytas jų namuose, esančiuose Garliavos Dobilų gatvėje. Apie 16.45 val. jų namo koridoriuje policija rado 36-erių metų V. Š., kuris gyveno Garliavos Vytauto gatvėje, kūną be gyvybės ženklų ir su durtine-pjautine žaizda dešinėje pilvo pusėje. Po to, kai atskubėjo nurodytu adresu, sulaukus pranešimo apie šiame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad apie tai Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, prašant atsiųsti greitosios pagalbos medikus, motinos telefonu. Nors su atsiliepusiu Bendrojo pagalbos centro operatoriumi vienas per kitą kalbėjo ir motina, ir sūnus.
Kadangi nežinota, kiek žmonių dalyvavo grumtynėse, apie kurias pranešta, į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir net kinologas su tarnybiniu šunimi, nors galimi įtariamieji – 27-erių metų N. B. ir 58-erių metų K. M. – buvo sulaikyti įvykio vietoje, kai, pareigūnams atvykus nurodytu adresu, sužalotasis jau rastas miręs.
Narkotikų šešėlis
Prieš uždarant įtariamuosius į areštinę, motinai konstatuotas lengvas – 1,37 prom. girtumas. Sūnui – vidutinis (2,22 prom.).
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad nors tragiškai pasibaigusiose išgertuvėse šiame vieno aukšto mūrinuke dalyvavo tik trys asmenys – du jauni vyrai ir vieno iš jų motina, per pačią įvykių kulminaciją ten buvo ir ketvirtas asmuo – kaimynas, kurį motina pasikvietė į pagalbą neblaiviam svečiui ėmus smurtauti prieš jos sūnų. O tai esą prasidėjo po to, kai svečias, išėjęs laukan parūkyti, grįžęs ėmė elgtis neadekvačiai. Neatmetama, kad tai buvo galimai kartu su alkoholiu pavartotų kažkokių kvaišalų pasekmė.
Tyrimų rezultatų, kas aptikta velionio organizme, dar nėra.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėtas į pagalbą sutramdyti svečią pasikviestas kaimynas teigia lemiamo momento, t.y., kas smogė smurtautojui peiliu, nematė.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai padarius prisipažįsta motina, kuri teigia gynusi sūnų. Deja, panašu, kad tokioje situacijoje nėra būtinosios ginties, nes buvo užpulta ne ji.
Kaip jau rašyta, po motinos bei sūnaus sulaikymo ir jų apklausos išsiblaivius buvo kreiptasi į Kauno apylinkės teismą dėl jų suėmimo. Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad įvykio aplinkybės – neaiškios, nors įtariamieji ir duoda parodymus. Jiems buvo pareikšti įtarimai dėl nužudymo veikiant bendrai.
Nepaisant to, kad iki šiol ir motinos, ir sūnaus biografijos buvo be teistumų, tada prašyta Kauno apylinkės teismo suimti juos abu dviem mėnesiams ir visais trimis Baudžiamojo proceso kodekse numatytais šios griežčiausios kardomosios priemonės pagrindais – kad nesuėmus, jie gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui ar net daryti naujus nusikaltimus. Pastaroji priežastis, nepaisant jau minėtų švarių įtariamųjų biografijų, motyvuota tuo, kad kartą jau peržengus raudoną liniją, kitą kartą jiems padaryti tą patį jau gali būti lengviau.
Pasikeitė advokatai
Įtariamieji tada dalyvavo teismo posėdžiuose, kuriuose nagrinėtas prokuroro prašymas suimti juos dviem mėnesiams, nuotoliniu būdu iš policijos areštinės. Juos gynė valstybės paskirti advokatai, kurie, kaip ir įtariamieji, prašė netaikyti šios griežčiausios kardomosios priemonės – vietoj jos skirti švelnesnę.
Teisėja Simona Žižienė tada leido suimti nužudymu įtariamus motiną ir sūnų vienam mėnesiui ir tik dviem pagrindais – kad paleisti į laisvę, jie gali pasislėpti arba trukdyti tyrimui. Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad įtariamieji nėra teisti, turi gyvenamąją vietą ir dirba. Po tokio teismo sprendimo jie pervežti į kalėjimą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiuo metu motina ir sūnus jau turi privačiai nusamdytus advokatus. O ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras trečiadienį kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su pareiškimu skirti įtariamiesiems vietoj suėmimo intensyvią priežiūrą dėvint apykoję pusei metų. Tačiau tik nuo pirmadienio, kuomet baigsis jų suėmimo vienam mėnesiui terminas.
Teismo posėdžiuose, kuriuose bus nagrinėjamas minėtas prokuroro pareiškimas, įtariamieji vėl dalyvaus nuotoliniu būdu. Mama – iš Panevėžio kalėjimo, sūnus – iš Kauno kalėjimo.
Naujausi komentarai