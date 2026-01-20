Probacijos tarnybos skyriuje Kaune vyras mojavo peiliu

1981 metais gimusiam vyrui nustatytas 2,48 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
