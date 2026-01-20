 Probacijos tarnybos skyriuje Kaune vyras mojavo peiliu

Probacijos tarnybos skyriuje Kaune vyras mojavo peiliu

2026-01-20 07:16
BNS inf.

Lietuvos probacijos tarnybos skyriuje Kaune neblaivus vyras iš kuprinės išsitraukė peilį ir juo mojavo prieš save, antradienį pranešė policija.

