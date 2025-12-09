 Prokuratūra dviem vyrams siūlo skirti tūkstantines baudas: pričiupo su kontrabanda

2025-12-09 12:51
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu byloje, kurioje M. G. ir G. K. kaltinami neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Prokuratūra dviem vyrams siūlo skirti tūkstantines baudas: pričiupo su kontrabanda / Asociatyvi freepik nuotr.

Tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji M. G. ir G. K., veikdami bendrininkų grupe su nenustatytais asmenimis, iki 2024 metų lapkričio vidurio, neįformindami jokių įgijimo dokumentų, įgijo akcizais apmokestinamas prekes, paženklintas Baltarusijos akcizų ženklais. Nustatyta, kad vyrai įgijo rūkalų, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė beveik 21 tūkst. eurų. Kaltinamieji neteisėtai įgytas cigaretes laikė Jonavos mieste esančiame pastate bei automobilyje, kol jas kratos metu aptiko ir paėmė VSAT pareigūnai.

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą asmenys kaltę pripažino visiškai, gailėjosi dėl savo veiksmų, todėl tyrimui vadovaujantis prokuroras, įvertinęs aplinkybių visumą, priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.

Prokuroras prašo teismo minėtus asmenis pripažinti kaltais ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti M. G. 9,4 tūkst. eurų baudą, išieškoti konfiskuotino turto – automobilio – vertę atitinkančią sumą 5,3 tūkst. eurų, o kaltinamajam G. K. – 5,4 tūkst. eurų baudą.

Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams.

