2026-01-19 11:31 klaipeda.diena.lt inf.

Praėjusią savaitę vykdyto reido metu uostamiesčio pareigūnai rado kontrabandinių cigarečių.

Klaipėdos pareigūnų radinys – daugiau nei 200 kontrabandinių cigarečių / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Sausio 14 d., trečiadienį, Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai vykdė patikrinimą dėl akcizais apmokestinamų prekių neteisėtos apyvartos.

Jo metu Klaipėdoje, Taikos pr., bute, rasta ir paimta 125 pakeliai cigarečių su Baltarusijos banderolėmis, 100 pakelių cigarečių be banderolių ir vienas pakelis be banderolės, kuriame buvo šešiolika cigarečių.

Už neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 209 straipsnį gresia piniginė bauda ir visų rastų tabako gaminių konfiskavimas. Baudos dydis priklauso nuo neteisėtai laikytų prekių vertės. 

Šiame straipsnyje:
kontrabandinės cigaretės
Taikos prospektas Klaipėdoje
Klaipėdos policija
radinys

ja ja naturlich
Daugiau akcizus dydinkit ir dar netiek surasite kiekviename bute. Protelio uztenka tik dydinti: Alkoholis, kuras, cigaretes. Sveicarija jau aplenkem... Tik ne algom
0
0
Lauris.R
Koke policija ten parazituojantys dariniai prasmirde šudais 💩 pedofolu koks jų reikalas ką žmonės ruko užteks mūsų vadinamai kelti kainas tabakui žmonės turi vadinamai netektus nedarbingumo lygius vos galą su galu sudure
1
-1
Pypkorius
Toky didelį radinį sūrukau per kažkokias 15 dienų , geriau nesigirkit ,,tokiu dideliu radiniu ,,
1
0
