Reidų metu Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo apie 300 pažeidimų

Patikrinimo metu buvo nustatyti trys neblaivūs vairuotojai.
Sausio 16 d., penktadienį, apie 18.20 val. Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytam 1982 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 1,01 prom. neblaivumas.
Sausio 17 d., šeštadienį, apie 07.37 val. Klaipėdoje, Naujojo Uosto g., 1993 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 1,26 prom., o sausio 18 d., sekmadienį, apie 09.39 val. Palangoje, Kretingos g., 1990 m. gimusiai „Volvo“ vairuotojai – 0,44 prom. neblaivumas.
Taip pat užfiksuota, kad aštuoni vairuotojai vairavo neturėdami teisės vairuoti, 24 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 23 vairuotojai ir trylika keleivių nesegėjo saugos diržų, taip pat aštuoni vaikai automobiliuose vežti ne specialiose kėdutėse ir/ar neprisegti saugos diržais. Vienas vairuotojas atsakomybės sulauks už chuliganišką vairavimą, dar 20 – už tai, kad nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 172 leistino greičio viršijimo atvejai.
