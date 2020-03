Rizikingas įžūlumas: apskųstas nuosprendis slaugytojų žūties byloje

Kalta dėl vienos tragiškiausių pastarojo meto avarijų pakaunėje, per kurią žuvo dvi vienos Kauno ligoninės slaugytojos, pripažinta Indra Mačiulienė apskundė šį Kauno apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo jai buvo skirta tik lygtinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Ironiškai jį skelbiant šypsojusis I.Mačiulienė ir toliau siekia būti dėl šios tragedijos išteisinta.

Vertė kaltę velionei

Kaip jau rašyta, 42-ejų I.Mačiulienė kaltinta, vairuodama 2018-ųjų lapkričio 14-osios vidurdienį automobilį „Opel Meriva“ kelyje Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai pažeidusi Kelių eismo taisykles, dėl ko nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su šia važiavusia „Škoda Octavia“.

Šia į Alytaus kolegiją, kurioje mokėsi laisvu nuo budėjimų metu, vyko trys Kauno K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Petrašiūnų padalinio slaugytojos bei jų grupiokė iš kitos gydymo įstaigos.

Per šią tragišką kaktomušą, įvykusią kelio vingyje ties Margininkais, žuvo pusė slaugytojų ekipažo – automobilį „Škoda“ vairavusi 50-metė Daiva Jadvyga Aravičienė bei už jos sėdėjusi 44-erių Alė Eringytė.

Šios eismo įvykio sukėlimu kaltinta I.Mačiulienė duoti teisme parodymus atsisakė. O ikiteisminio tyrimo metu – už savaitės po tragiškos kaktomušos buvo linkusi versti visą kaltę žuvusiai automobilio „Škoda“ vairuotojai. Esą ši viename kelio vingyje išvažiavo į jos eismo juostą ir net nestabdė. O ji važiavo tada šiuo keliu leistinu 70-80 km/val. greičiu. Ir iki susidūrimo su „Škoda“ tespėjo pasitraukti į kelkraštį. O po susidūrimo su šia jos automobilis net du-tris kartus apsisuko 180 laipsnių kampu.

Skydu tapo vaikai

Nukentėjusiaisiais šioje byloje buvo pripažinti devyni asmenys: žuvusiųjų mama, seserys, dukra, sutuoktinis ir sugyventinis bei viena bendrakeleivė, patyrusi rankos lūžį bei daugybinius sumušimus. Bendra visų jų prašyto moralinio atlygio suma siekė 155 tūkst. eurų.

Bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Paulauskaitė, kurią I.Mačiulienė nesėkmingai bandė nušalinti, argumentuodama tuo, kad ši ne tik augina tris mažamečius vaikus, bet ir neturi didelės vertės turto, pilnai tenkino tik žuvusiųjų bendrakeleivės ieškinį. Kitus – tik iš dalies. Nepaisant to, bendra jiems priteista suma siekė 105 tūkst. eurų. Be to, kai kuriems priteistos ir prašytos metinės penkių procentų palūkanos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo. Ir beveik visa prašyta turtinė žala, išlaidos advokatams bei atvykimo į bylos posėdžius iš užsienio, kuriame gyvena, kelionės išlaidos. O šių ieškinių atlyginimo užtikrinimui pratęstas ir laikinas I.Mačiulienės nuosavybės teisių apribojimas į žemės sklypą ir pastatus Taurakiemyje.

Skirdama I.Mačiulienei prokuroro Mindaugo Šukio prašytą artimą grėsusios bausmės vidurkiui ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą dvejiems metams, R.Paulauskaitė taip pat teigė atsižvelgusi, kad teisiamoji augina mažamečius vaikus ir yra neteista.

Vairuoti uždrausta iš karto

Bausmės atidėjimo metu I.Mačiulienei buvo skirti ir įvairūs įpareigojimai: per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atsiprašyti nukentėjusiųjų, visą bausmės atidėjimo laikotarpį dirbti, neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių kaip ji vykdo šiuos įpareigojimus, leidimo ir atlyginti bent dalį visiems nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos. O nuo šio sprendimo paskelbimo I.Mačiulienei uždrausta ir pustrečių metų, t. y. beveik maksimalų laikotarpį pagal tuo metu galiojusius įstatymus, vairuoti bet kokią transporto priemonę.

Nė vienas iš nukentėjusiųjų šio nuosprendžio neskundė. Net šešis iš jų atstovavęs advokatas Artūras Andriukaitis, per baigiamąsias šios bylos kalbas prašęs atsižvelgti į I.Mačiulienės elgesį teisme bei į tai, kad ji ne tik neatsiprašė nukentėjusiųjų, nepareiškė jiems užuojautos ir neatlygino nė cento, todėl siūlęs šiai griežtesnę bausmę – laisvės atėmimą šešeriems metams, atidedant bausmės vykdymą maksimaliam trejų metų laikotarpiui, tiek pat laiko uždraudžiant ir vairuoti automobilį bei įpareigojant atlyginti visus priteistus ieškinius per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo, įsigilinęs į R.Paulauskaitės argumentus, šiandien jau teigia, kad nuosprendis – logiškas ir pagrįstas. Tačiau, lig šiol I.Mačiulienė neatlygino jo atstovaujamiesiems nė cento. O, kad ši nuosprendį skųs, jie tikėjęsi. Tačiau prašys jos skundą nagrinėsiančio Kauno apygardos teismo palikti jį nepakeistą.

Nepaisant to, kad šis nuosprendis dar neįsiteisėjo, nes yra apskųstas, Kauno apylinkės teismo išaiškinimu, juo I.Mačiulienei skirta baudžiamojo poveikio priemonė, kuri tuo pačiu yra ir nauja kardomoji priemonė, – teisės vairuoti atėmimas pustrečių metų gali būti panaikintas tik Kauno apygardos teismo, kuris gali jam apskųstą nuosprendį ir sugriežtinti.