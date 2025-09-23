 Ryto sumaištis Biržiškų gatvės daugiabutyje: kaimynė patikėjo senolės buto raktus tik policijai

Ryto sumaištis Biržiškų gatvės daugiabutyje: kaimynė patikėjo senolės buto raktus tik policijai

2025-09-23 12:45 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienio ryte Kauno specialiosios tarnybos skubėjo į vieną Biržiškų gatvės daugiabutį. Jų pagalbos šaukėsi rūpestinga socialinė darbuotoja, nepajėgusi palenkti savo pusėn nepėsčios jos slaugomos pacientės kaimynės.

Socialinės darbuotojos pagalbos prašymą padėti patekti į jos prižiūrimos 75-erių metų senolės butą Bendrasis pagalbos centras užregistravo 7.35 val.

Skambinusioji buvo sunerimusi, kad jos slaugoma sunkiai serganti pacientė neatidaro buto durų bei neatsiliepia į skambučius telefonu. Ir skundėsi, kad raktus nuo šarvuotų senolės buto durų turinti jos kaimynė šių neduoda.

Remiantis apie šį įvykį pranešusia Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, kaimynė raktus nuo senolės buto patikėjo tik atvykusioms specialiosioms tarnyboms. Ir jais pasinaudoję policijos pareigūnai su greitosios medikais netrukus jau buvo sunkiai sergančiosios bute.

Pasak Kauno policijos atstovės, 1950 m. gimusi senolė rasta gyva. Ji teigė negalėjusi pakilti iš lovos dėl prastos sveikatos.

Laimė, pagalba pas ją laiku atėjo pati.

