Buto raktus pametusi kaunietė užminė mįslę specialiosioms tarnyboms – ji nelaimėlė ar įtariamoji?

2025-08-14 13:56 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša apie dar vieną iškalbingą iškvietimą, į kurį vykta tik po to, kai Bendrasis pagalbos centras paprašė policijos išsiaiškinti, ar tikrai prašančioji pagalbos – buto savininkė, o ne vagilė, kurios už kampo laukia bendrininkai. Tokie įtariami ėmė kilti kai kuriems asmenims, prašantiems padėti patekti esą į draugo, kuris neatsiliepia telefonu, butą, vengiant prisistatyti bei vis dažniau konstatuojant, kad įsilaužus į namus, kuriuose esą kažkas galėjo nutikti jų šeimininkams, nieko nėra.

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus praneša, kad 7.14 val. gautas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo prašymas patekti į vieną Šv. Gertrūdos gatvės butą. Panaudojus diskinį pjūklą ir parankines priemones, jo durys atidarytos ir į vidų įleisti policijos pareigūnai bei savininkė.

Kauno policijos atstovė papasakojo apie šį, kaip paaiškėjo, taip pat panašių įtarimų sukėlusį įvykį, detaliau.

Anot policijos atstovės, trečiadienį 6.22 val., į ką atkreiptinas dėmesys, Bendrasis pagalbos centras užregistravo moters pranešimą, kad ji prieš porą dienų pametė buto raktus, ir jau buvo nuėjusi pagalbos pas ugniagesius gelbėtojus, jog šie padėtų jai patekti į namus. Tačiau ugniagesiai gelbėtojai pasiūlė kreiptis į avarinę durų atidarymo tarnybą, bet skambinusioji teigė neturinti pinigų susimokėti minėtai tarnybai. O pasiteiravus, kur ji buvo tą laiką, kai liko be raktų, ši 54-erių metų moteris atsakė, kad vaikščiojo po miestą.

Po tokio pagalbos prašymo Bendrasis pagalbos centras pirmiausiai paprašė policijos išsiaiškinti, ar skambinusioji – tikrai minėto buto Kauno senamiestyje savininkė. Paaiškėjus, kad tikrai, jos nurodytu adresu pasiųsta ir policija, ir ugniagesiai gelbėtojai.

