Šiurpu: per Kalėdas kažkas Kaune bandė sudeginti butą?

Kaip rašoma Kuano policijos suvestinėje, laikotarpiu nuo gruodžio 25 d. apie 22 val. iki 22.30 val. Kaune, M. Riomerio g., į buto durų spynas buvo pripilta klijų, apdeginta stakta.
Padaryta turtinė žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Per Kalėdas viename Kauno daugiabutyje įvykdytas išpuolis.
