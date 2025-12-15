Šančiškiui neištrūkus iš mirtinų spąstų, žuvusiųjų šiemet Kauno gaisruose padaugėjo penkis kartus

Apie tai, kad dega vienas šio daugiabučio antrojo aukšto butas, 11.37 val. pranešė jame gyvenanti moteris. Maždaug tokiu laiku grįžusi iš darbo, į kurį išėjo šeštą valandą ryto, ji rado praviras savo buto, iš kurio vidaus sklido dūmai, duris. O prie pat jų – ant grindų gulintį sugyventinį, nerodantį jokių gyvybės ženklų. Panašu, kad, kilus gaisrui, jis dar bandė gelbėtis, tačiau dėl apsinuodijimo dūmais nepajėgė ištrūkti iš šių mirtinų spąstų.
Kaip jau užsiminta, jeigu šiame vieno kambario bute būtų buvęs įrengtas dūmų detektorius, šis galėjo pranešti apie nelaimę kaimynams, kaip ir jų butuose ar bendro naudojimo patalpose galėję būti šie tokiais atvejais nepamainomi įtaisai. Teigiama, kad konstatavus gaisrą, buvo evakuoti ir kiti tuo metu šiame name buvę žmonės.
Gavus pranešimą apie gaisrą šiame daugiabutyje, į įvykio vietą pasiųstos tris autocisternos iš dviejų Kauno ugniagesių gelbėtojų komandų – Šančių ir pagrindinės Kauno ugniagesių gelbėtojų būstinės Nemuno gatvėje bei autokopėčios – jeigu reikėtų nukelti nelaimėlio kaimynus iš antrojo aukšto ar gesinti gaisrą iš viršaus.
Pirmieji į įvykio vietą atvykę Šančių ugniagesiai labai operatyviai išnešė ant grindų gulėjusį nelaimėlį iš uždūmintos patalpos. Jis jau buvo sąmonės. Tačiau išsikvietus pagalbon greitosios medikus, nelaimėlis dar buvo ugniagesių gelbėtojų gaivinamas. Vėliau jį perėmė greitosios medikai, apie 12 val. konstatavę šio 56-erių metų vyro mirtį.
Panašu, kad tragediją prišaukė dujinio šildymo prietaiso gedimas arba eksploatacijos pažeidimas, nes gaisro židinys konstatuotas toje vietoje, kurioje buvo dujinis šildytuvas su 25 litrų talpos dujų balionu, kuris, panašu, kad nespėjo sprogti, nes galbūt šį garsą būtų girdėję nelaimėlio kaimynai.
Kaip jau užsiminta, prieš dvylika metų – taip pat gruodį, buvo kilęs gaisras kitame šio namo antrojo aukšto bute, per kurį 18 procentų kūno apdegė kitas šio daugiabučio gyventojas, sukėlęs gaisrą neatsargiai rūkydamas lovoje.
Po jo kaimyno žūties pirmadienio vidudienį beliko konstatuoti, kad šiemet Kaune gaisruose jau žuvo penkis kartus daugiau žmonių, negu pernai. 2024-aisiais per visus metus Kaune tokių tragedijų buvo vos viena.
