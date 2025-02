Šančių tragedija: žuvusysis pripažintas teisesniu už tą, kuris atėmė jam gyvybę, bet tai slėpta

„Paskambinkite pirmadienį“, – penktadienį po planuoto penkto bandymo paskelbti šiame viešame teismo procese savo sprendimą portalui kauno.diena.lt teigė bylą nagrinėjusi teisėja Vita Padriezaitė.

Belieka įsivaizduoti žuvusiojo artimųjų, kuriems dar teko išgyventi ir tai, emocijas.

Nakties drama

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko 2022-ųjų liepos 21-ąją – 23.15 val. A. Juozapavičiaus prospekte. Žuvusiajam – Arkadijui B. vos prieš kelis mėnesius buvo sukakę devyniolika.

Remiantis tos paros policijos suvestinėmis, Arkadijaus B. vairuojamo motociklo „Suzuki VL 800“ nepraleido ir su juo susidūrė į kairę – link restorano „O kodėl ne?“ sukęs automobilio „Toyota Prius“ vairuotojas Lukas Mackevičius.

Ši tragiška kaktomuša įvyko ne per toliausiai geležinkelio tilto, kai nuo miesto centro atskubėjęs „Toyota“ vairuotojas – „Bolt“ pavėžėjas jau suko užsakovų nurodytu adresu link minėto restorano. Į jo automobilį atsitrenkęs motociklininkas važiavo nuo Panemunės pusės. Po susidūrimo, anot liudytojų, jis skrido mažiausiai apie dešimt metrų.

Ikiteisminio tyrimo, pradėto po šios tragedijos, baigtį lėmė Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada.

Iki jos jau buvo spėta išsiaiškinti, kad devyniolikmetis važiavo ne savo motociklu, kurį dėl jo galingumo buvo per jaunas vairuoti. Jau buvo pasibaigusi ir šio motociklo techninė apžiūra bei draudimas. O Arkadijus B. neturėjo vairuotojo teisių, kurias prarado dėl ankstesnio eismo įvykio. 2020-ųjų rugsėjį, t. y. dar būdamas septyniolikmečiu, jis neblaivus (1,27 prom.) vairuodamas automobilį BMW, tame pačiame A. Juozapavičiaus pr. atsitrenkė į Panemunės tilto atitvarus. Automobilio „Toyota“, į kurį dar po poros metų jis atsitrenkė su motociklu, vairuotojo dosje tokių įrašų nebuvo. Tragiškos kaktomušos metu šis, kaip ir žuvusysis, buvo blaivus.

Skaitytojos nuotr.

Pareiškė šešiaženklį ieškinį

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistas, kurio klausta, kokie buvo susidūrusiųjų greičiai, ir, kas dėl to kaltas, konstatavo, kad, sukdamas į kairę, „Toyota“ vairuotojas privalėjo praleisti iš dešinės pagrindiniu keliu važiavusį motociklininką. Be to, specialisto išvadoje teigta, kad motociklo greitis susidūrimo metu buvo nedidelis ir beveik leistinas mieste – 54 km/val. O automobilio „Toyota“ greitis nesiekė 20 km/val.

Remiantis šia išvada, L. Mackevičiui buvo pareikštas kaltinamas nesilaikius visų būtinų atsargumo priemonių ir kėlus grėsmę kitų saugumui, nedavus, sukant į kairę, artėjančiam motociklui kelio ir sudarius šiam neišvengiamą kliūtį, dėl ko viskas baigėsi motociklininko žūtimi. Baudžiamasis kodeksas už tokį Kelių eismo taisyklių pažeidimą numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

Perduodant L. Mackevičiaus, kuriam tai – pirmoji akistata su Temide, bylą teismui, nukentėjusiaisiais joje pripažinti penki asmenys – Arkadijaus B. tėvai, senelis su močiute ir mažametis brolis. Bendra jų pareikštų ieškinių suma siekė beveik 300 tūkst. eurų.

Tėvai prašė po 70 tūkst. eurų moralinio atlygio. Anot mamos, šie pinigai padės įgyvendinti tai, ko norėjo žuvusysis, bei padės jo broliui siekti mokslų. Ji prašė priteisti 50 tūkst. eurų moralinį atlygį ir jaunėliui sūnui. 50 tūkst. eurų ieškinius buvo pareiškę ir žuvusiojo seneliai. Senelis savo ieškinį grindė tuo, kad, vyresniajam anūkui tapus pilnamečiu, investavo į šio pradėtą verslą daugiau kaip 35 tūkst. eurų ir tikėjosi iš jo pagalbos senatvėje.

Perdaug pasitikėjo?

Nukentėjusiuoju šioje byloje buvo pripažintas ir motociklo savininkas Ignotas D. Jis teisme teigė, kad šis „Suzuki“ grąžintas jam jau neremontuotinas. Nors buvo davęs jį Arkadijui B. tik padailinti, nes ketino po artėjančios tradicinės motociklininkų šventės „Bike Show“, turėjusios įvykti už savaitės ar dviejų po tragedijos, parduoti.

Šią savo paslaugą Arkadijus B., su kuriuo jis buvo pažįstamas nuo mažumės, šiam nuolat sukiojantis jachtklube prie Kauno marių, pasiūlė pats. Prieš tai jis buvo poliravęs detales kitam Ignoto D. motociklui. Ir jie buvo sutarę, kad už tokį patį „Suzuki“ padailinimą jis sumokės Arkadijui B. 50 eurų, t. y. tik už išlaidas, nes tai buvo praktiškai jo hobis.

Anot Ignoto D., atvaręs tada savo „Suzuki“ Arkadijui B. į garažą prie Panemunės „Šnekučio“, jis ten matęs dar kelis motociklus. Ir jokios šnekos apie tai, kad Arkadijus B. galės kartais pasinaudoti jo motociklu nebuvo. Tačiau Ignotas D. prisipažino palikęs po motociklo sėdyne vieną iš jo raktelių vairui atrakinti. „Jeigu reikėtų išvaryti iš garažo, nuplauti ir nusausinti, nes be vairo atrakinimo tai neįmanoma“, – toks buvo „Suzuki“ savininko pasiteisinimas.

Jis teigė, kad paliko motociklą Arkadijui B. dar su galiojančia technine apžiūra, kuri baigėsi kelios dienos iki tragedijos, bei apdraustą. Ir jie buvo sutarę, kad Arkadijus B. kosmetiškai jį padailins iki minėtos motociklininkų šventės. „Jeigu būčiau pamatęs, kad Arkadijus važinėja mano motociklu, būčiau tą pačią minutę šį iš jo atėmęs!“ – tikino teismą Ignotas D.

Tėvui – viskas aišku

Emocingiausi buvo Arkadijaus B. tėvo parodymai. Jis apklaustas jau po to, kai pirmasis L. Mackevičiaus advokatas Gintas Gustaitis, kurį vėliau pakeitė Artūras Andriukaitis, pateikė teismui pačių užsakytą nepriklausomo eksperto išvadą, kad prieš susidūrimą motociklininkas viršijo leistiną greitį, t. y. važiavo daugiau kaip 80 km/val., dėl ko jie prašo skirti dar vieną ekspertizę, jog būtų panaikintos atsiradusios abejonės, kad pirmoji ekspertų išvada neatitinka tikrovės.

„Man keista teisiamojo pozicija: specialiai tai padarė ar ne?“ – kalbėjo mįslėmis Arkadijaus B. tėvas. Ir pasakojo, ką išvydo, atvykęs į sūnaus žūties vietą: „Iš karto supratau, kas įvyko, nes pats užaugau su motociklu. Supratu, kad sūnus neturėjo galimybės nei pamatyti to automobilio, nei sustoti. Tas automobilis stovėjo vidury gatvės, užtvėręs kelią motociklui, kurio jokių stabdymo žymių nebuvo. Šaukiau tada to automobilio vairuotojui, kaip galima nepamatyti apšviestoje vietoje motociklo?! Juk viskas įvyko ties perėja! Nebent esi apsvaigęs arba žiūri į planšetę!“

Tiesa, vėliau žuvusiojo tėvas pripažino, kad sūnus neturėjo vairuoti to motociklo. Tačiau čia pat pridūrė, kad Arkadijus padarė tik administracinį nusižengimą, o dabar nagrinėjama jo nužudymo byla.

Kaltės nepripažino

Apklausus teisme minėtą nepriklausomą ekspertą, nesutikusį su kolegos iš Lietuvos teismo ekspertizės centro nustatytu motociklo greičiu, šis technikos mokslų daktaras teigė, kad, pagal įvykio vietos išmatavimus, motociklo greitis buvo apie 86 km/val.

Buvo teisme apklaustas ir teismo medicinos ekspertas, apžiūrėjęs žuvusiojo kūną. Šis, remdamasis velionio patirtais mirtinais sužalojimais, teigė, kad dėl plyšusios aortos jis turėjo važiuoti užmiesčio greičiu.

Po šių ekspertų apklausos pagaliau parodymus davė ir teisiamasis. 33-ejų L. Mackevičius savo kaltės nepripažino. Jis teigė, kad dėl susidūrimo kaltas motociklininkas, viršijęs leistiną greitį, nes, prieš sukdamas į kairę, jis matė tik automobilių šviesas ir pakankamai toli – maždaug už 70-100 metrų. Ir, tik jau sukdamas, išgirdo garsą, kurį apibūdino kaip panašų į pypinimą ar „padangų stabdymą“. Atsigręžęs į jį, per priekinį keleivio pusės langą pamatė atvažiuojantį motociklą. Tačiau tik po kelių sekundžių, kai šis įvažiavo į apšviestą pėsčiųjų perėją, iki kurios buvo apie septynių-dešimties metrų atstumas. Be to, ant šaligatvio buvo daug pėsčiųjų, dėl ko teko stabdyti, kad neužblokuoti jiems kelio arba dar blogiau.

Anot L. Mackevičiaus, po motociklo smūgio į „Toyotos“ atatramstį tarp priekinio rato ir durų pažiro jo automobilio stiklai. Išlipus laukan, ant gatvės gulėjo žmogus, kuris dar sunkiai kvėpavo, ir motociklo dalys. Teisiamasis buvo linkęs akcentuoti ir, kad greitosios medikai atvyko tik po 20-25 minučių. Ir pasakojo, kad, pradėjus buriuotis žmonėms, prie jo buvo priėję kiti motociklininkai, kurie esą teigė matę, kaip nelaimėlis viršijo leistiną greitį.

Atmosfera kaito

Žuvusiojo artimuosius atstovaujančiam advokatui Aivarui Alimui pasiteiravus, kokiu būdu teisiamasis sekė maršrutą, šis atsakė, kad per „Bolt“ programėlę – jo mobilusis telefonas buvo magnetiniu būdu prilipdytas prie pavarų svirties – juosmens aukštyje. Tačiau tikino, kad išsiaiškinęs, kurioje vietoje yra pravažiavimas iki restorano, dar prie geležinkelio tilto. O po to jau ieškojęs akimis, kur turi sukti.

Į kitą A. Alimo klausimą, kodėl prieš sukdamas nebuvo sustojęs, teisiamasis atsakė, kad, jeigu yra geras matomumas, tai nėra būtina. Ir teigė, kad prieš posūkį važiavo 36 km/val. greičiu, o posūkio metu – 16 km/val.

Motociklo savininkas Ignotas D. teisiamojo klausė, ar jis nebuvo tada pervargęs, kas galėjo įtakoti galimą jo išsiblaškymą. L. Mackevičius atsakė, kad dirbo tądien tik nuo pietų, t. y. apie septynias-aštuonias valandas su pertraukomis bei pavalgymais, todėl nesijautė pavargęs.

Bylą nagrinėjusi teisėja V. Padriezaitė buvo linkusi pasitikslinti, koks L. Mackevičiaus vairuotojo stažas ir, kiek kartų jis baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus? Teisiamasis atsakė, kad vairuoja automobilį apie dvylika metų ir yra tik keletą kartų baustas – už greičio viršijimą iki 10 km/val.

Po L. Mackevičiaus apklausos spręsta, ar skirti šioje byloje dar vieną ekspertizę, kaip prašė buvęs jo advokatas.

Prokuroras Mindaugas Šukys, žuvusiojo artimuosius atstovaujantis advokatas A. Alimas ir net naujasis L. Mackevičiaus gynėjas A. Andriukaitis siūlė šį prašymą atmesti. Anot A. Andriukaičio, nežinant nei kokioje tiksliai vietoje, nei kokiu kampu įvyko motociklo ir „Toyotos“ susidūrimas, paskyrus kompleksinę ekspertizę, teismas net gali būti suklaidintas.

Buvo galima prasilenkti?

„Lietuvos draudimo“, kuriame L. Mackevičius buvo apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, atstovas Giedrius Sinkevičius teigė, kad teismas turi stengtis pašalinti po skirtingų ekspertų išvadų atsiradusius prieštaravimus, nes jo pareiga nustatyti tiesą. O esant dabartinei situacijai ir L. Mackevičiui nepripažįstant kaltės, teismo sprendimas būtų jam palankus.

Be to, G. Sinkevičius priminė ir jau minėto technikos mokslų daktaro teiginį, pasakytą per šio apklausą teisme, kad, pagal jo paskaičiavimus, motociklas ir „Toyota“ būtų prasilenkę, nors ir nesaugiu – apie 50 metrų atstumu, jeigu motociklininkas, pastebėjęs pavojingą kliūtį, nebūtų stabdęs.

Teisėja V. Padriezaitė dar vieną ekepertizę, šį kartą – kompleksinę teismo medicinos ir eismo įvykio, paskyrė. O ją atliko tas pats Lietuvos teismo ekspertizės centras, kaip ir pirmąją, kuria buvo grindžiamas kaltinimas L. Mackevičiui. Ir vienas iš dviejų naują ekspertizę atlikusių specialistų buvo tas pats, kuris pasirašė pirmąją išvadą.

Akcentuota šiurpi realybė

Gavus naujos ekspertizės išvadą, įvyko baigiamosios kalbos.

Prokuroras M. Šukys siūlė skirti L. Mackevičiui už jo padarytą neatsargų nusikaltimą dvejų metų laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vykdymą vieneriems metams, nes teisiamasis, remiantis Kelių eismo taisyklėmis, sukdamas į kairę, turėjo įsitikinti, kad tai – saugu. O buvo nustatyta, kad darant šį staigų manevrą pagrindiniu keliu važiavęs motociklininkas buvo vos už 26 metrų, t.y., jeigu jis ir būtų važiavęs mieste leistinu 50 km/val. greičiu, nebūtų galėjęs išvengti susidūrimo.

Tačiau, anot prokuroro, dėl to, kad motociklininkas neturėjo teisės vairuoti ne tik tokios galios motociklo, bet ir jokios kitos transporto priemonės, nes tokia teisė iš jo buvo atimta, be to, atsižvelgiant ir į jo dėvėtas saugumo priemones bei stipriai viršytą leistiną greitį, visi ieškiniai, išskyrus motociklo savininko, turėtų būti sumažinti iki minimumo.

Žuvusiojo artimuosius atstovavęs advokatas A. Alimas nesutiko, kad velionio elgesį reikėtų vertinti, kaip rizikingą, nes ne jis sukėlė šį susidūrimą, t.y, jeigu teisiamasis būtų sustojęs ir praleidęs jį, nieko nebūtų įvykę. Anot A. Alimo, tragediją lėmė ne greičiai, o atstumas. Jis buvo linkęs akcentuoti, kad nepriklausomo eksperto išvadoje minimas dar mažesnis atstumas, buvęs tarp į kairę sukusio teisiamojo ir link jo artėjančio motociklo, – 23,9 metrai, kuriuos, remiantis nustatytu motociklininko greičiu, šis įveikė per 0,08 sekundės, t.y. nebeturėjo jokios techninės galimybės išvengti staigaus L. Mackevičiaus manevro.

Ginčijosi iš peties

„Lietuvos draudimo“ atstovas G. Sinkevičius buvo linkęs kritikuoti teismo nurodymu atliktos kompeksinės ekspertizės aktą, kuriame pasigedo atsakymų į svarbiausius klausimus. Vienas iš jų – ar motociklininkas žuvo dėl to, kad „Toyota“ vairuotojas pažeidė Kelių eismo taisykles, ar kad pats motociklininkas vos ne dvigubai viršijo leistiną greitį, nedėvėdamas tinkamų apsaugos priemonių.

Esant tokiai situacijai, G. Sinkevičius buvo linkęs priminti, kad Civilinis kodeksas, sprendžiant mišrios kaltės klausimą, numato ir didelį nukentėjusiojo neatsargumą. Ir tokiais atvejais arba žala mažinama, arba iš viso nepriteisiama. Be to, anot G. Sinkevičiaus, tai turėtų būti taikoma ir motociklo savininko ieškiniui, kuriuo šis prašo priteisti jam padarytą 6 tūkst. eurų turtinę žalą, nes jo motociklą sudaužęs ir su juo užsimušęs devyniolikmetis nebuvo šios transporto priemonės pavogęs. Motociklo savininkas pats buvo jį davęs devyniolikmečiui.

Teisiamojo advokato A. Andriukaitis įrodinėjo, kad jo ginamasis bylon sugulusio įvykio metu buvo labai atsargus, nors yra kaltinamas sukėlęs tragedija pasibaigusį susidūrimą dėl neatsargumo. Ir grindė šį teiginį dviejų liudytojų, apklaustų ir teisme, parodymais. Vienas iš jų buvo paskui L. Mackevičiaus vairuotą automobilį važiavęs motociklininkas, neįžvelgęs teisiamojo veiksmuose prieš susidūrimą ko nors neleistino, tačiau akcentavęs, kad į automobilį „Toyota“ atsitrenkęs jo kolega dėvėjo tik šalmą, kuris neatitiko visų reikalavimų. O kitas liudytojas taip pat teigė nepastebėjęs tada motociklo, kol neišgirdo šio garso. Anot A. Andriukaičio, ekspertų nurodytas atstumas, buvęs tarp jo ginamojo automobilio ir motociklo, yra tik tikėtinas. Jis siūlė L. Mackevičių išteisinti, o visus ieškinius palikti nenagrinėtus.

Pats teisiamasis per paskutinį žodį teigė, kad nepripažįsta, jog jo veiksmai buvo neatsargūs, nes anot vieno iš minėtų liudytojų, motociklininkas prieš judviejų susidūrimą pranėrė tarp automobilių. Todėl, anot L. Mackevičiaus, žuvusysis, važiuodamas neleistinu greičiu ir taip neatsargiai manevruodamas, pats pasirinko „savo šansą“ išvengti susidūrimo su jo automobiliu per tas 0,08 sekundės. Be to, teisiamasis teigė, kad žuvusysis turėjo galimybę apvažiuoti jo automobilį iš galo, bet pasuko link šaligatvio, t.y. jo važiavimo kryptimi.

Teismo verdiktas

Teisėjos V. Padriezaitės nuosprendyje, kurį portalui kauno.diena.lt pagaliau pavyko sužinoti, skelbiama, kad tragedijos kaltininkas – L. Mackevičius.

Ir nors jam skirta didesnė bausmė negu prašė prokuroras, tačiau laisvės neatimta. L. Mackevičiui skirtas pustrečių metų laisvės atėmimas atidedant šios bausmės vykdymą dvejiems metams be intensyvios priežiūros. Vietoj jos skirti įpareigojimai: dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje bei neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be Probacijos tarnybos, kuri prižiūrės, kaip jis vykdo teismo skirtą bausmę, žinios.

Lukas Mackevičius/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Be to, L. Mackevičiui skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – sumokėti į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 1 tūks. eurų. Tai jis privalo padaryti per dešimt mėnesių nuo šio 25 lapų nuosprendžio, kurį dar galima apskųsti, įsiteisėjimo.

Visus žuvusiojo artimųjų ieškinius V. Padriezaitė tenkino tik iš dalies: tėvams priteista po 15 tūkst. eurų, broliui ir seneliams – po 7 tūkst. eurų.

Tačiau motociklo savininko ieškinys dėl patirtos 6 tūkst. eurų turtinės žalos tenkintas pilnai.

Šį nuosprendį portalas kauno.diena.lt sužinojo ne iš Kauno apylinkės teismo, kurio pirmininko pavaduotoja baudžiamosioms byloms yra V. Padriezaitė, bet iš šio teismo proceso dalyvių, gavusių jį pirmadienį apie pietus. Kai kurie iš jų neslėpė, kad ir jų praktikoje toks ilgas nuosprendžio rašymas ir net keturi jo paskelbimo atidėjimai yra rekordas.