Šančių tragedijos byla: kaltinamojo apklausa iš susidariusios sudėtingos situacijos neišvedė

Šančių tragedijos, per kurią žuvo devyniolikmetis motociklininkas, byloje, kurią Kauno apylinkės teismas narplioja jau daugiau kaip aštuonis mėnesius, pagaliau parodymus davė tą lemtingą velioniui vakarą, patikslintais duomenimis, paimti keleivių iš restorano vykęs buvęs „Bolt“ pavežėjas, kaltinamas mirtinos kliūties sukėlimu.

Nakties drama

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko 2022-ųjų liepos 21-ąją – 23.15 val. A. Juozapavičiaus prospekte. Žuvusiajam – Arkadijui B. vos prieš kelis mėnesius buvo sukakę devyniolika.

Remiantis policijos suvestinėmis, motociklo „Suzuki VL 800“, kuriuo tą vakarą važiavo Arkadijus B., nepraleido ir juo susidūrė minėtoje vietoje į kairę – link restorano „O kodėl ne?“ sukęs priešinga kryptimi važiavusio automobilio „Toyota Prius“ vairuotojas Lukas Mackevičius.

Ši tragiška kaktomuša įvyko ne per toliausiai geležinkelio tilto, kai nuo miesto centro atskubėjęs „Toyota“ vairuotojas, tuo metu dirbęs „Bolt“ pavežėju, jau suko užsakovų nurodytu adresu link restorano „O kodėl ne?“, įsikūrusio geležinkelio stoties prieigose iš Žemųjų Šančių pusės. Į jo automobilį atsitrenkęs motociklininkas važiavo nuo Panemunės pusės. Po susidūrimo, anot liudytojų, jis skrido mažiausiai apie dešimt metrų.

Skaitytojos nuotr.

Iškalbingas šleifas

Ikiteisminio tyrimo, pradėto po šios tragedijos, baigtį lėmė Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvada.

Iki jos jau buvo spėta išsiaiškinti, kad devyniolikmetis važiavo ne savo motociklu, kurį dėl jo galingumo buvo per jaunas vairuoti.

Jau buvo pasibaigusi ir šio motociklo techninė apžiūra bei draudimas. O jį vairavęs Arkadijus B. neturėjo vairuotojo teisių, kurias prarado dėl ankstesnio eismo įvykio. 2020-ųjų rugsėjį, t. y. dar būdamas septyniolikmečiu, jis neblaivus (1,27 prom.) vairuodamas automobilį BMW užsienietiškais valstybiniais numeriais, tame pačiame A. Juozapavičiaus pr. atsitrenkė į Panemunės tilto atitvarus. Ir šiuos apgadino.

Automobilio „Toyota“, į kurį Arkadijus B. atsitrenkė su motociklu, vairuotojo dosje tokių įrašų nebuvo. Tragiškos kaktomušos metu jis, kaip ir žuvusysis, buvo blaivus.

Lemtingas ekspertų verdiktas

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai, kurių klausta, kokie buvo susidūrusiųjų greičiai, ir, kas dėl to kaltas, konstatavo, kad, sukdamas į kairę, „Toyota“ vairuotojas privalėjo praleisti iš dešinės pagrindiniu keliu važiavusį motociklininką.

Be to, minėtoje ekspertų išvadoje teigiama, kad motociklo greitis susidūrimo metu buvo nedidelis ir beveik leistinas mieste – 54 km/val. O pačios „Toyota“ greitis nesiekė 20 km/val. Tačiau, remiantis vaizdo kamerų, esančių kitose šio prospekto atkarpose, įrašais, motociklo greitis ten užfiksuotas didesnis.

Po šios ekspertų išvados L. Mackevičiui pareikštas kaltinamas nesilaikius visų būtinų atsargumo priemonių ir kėlus grėsmę kitų saugumui, nedavus, sukant į kairę, artėjančiam motociklui kelio ir sudarius šiam neišvengiamą kliūtį, dėl ko viskas baigėsi motociklininko žūtimi.

Pagal pareikštą kaltinimą 32-ejų metų L. Mackevičiui gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Tai – pirmoji jo akistata su Temide.

Ieškinys – šešiaženklis

Perduodant L. Mackevičiaus bylą teismui, nukentėjusiaisiais joje pripažinti penki asmenys – Arkadijaus B. tėvai, senelis su močiute ir mažametis brolis. Bendra jų pareikštų ieškinių suma siekia beveik 300 tūkst. eurų. Tačiau šie ieškiniai, jeigu jie bus priteisti, gresia ne L. Mackevičiui, o „Lietuvos draudimui“, kuriame jis buvo apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Minėta draudimo bendrovė pripažinta šioje byloje civiliniu atsakovu.

Arkadijaus B. artimieji tikino teismą, kad jis motociklu nevažinėjo. Turėjo tik elektrinį dviratį.

Tiesa, jo mama, kaip ir močiutė, dalyvavusi teismo posėdyje nuotoliniu būdu iš Vokietijos, kurioje gyvena, prasitarė, kad kalbos apie Arkadijaus pasivažinėjimus motociklu buvo ją pasiekusios. Tačiau pasiteiravus to jo paties, sūnus tikino tik pabandęs ir užtikrino: „Mama, aš – ne durnas!“.

Lietuvoje atsigavo

Jokie pinigai man vaiko negrąžins! Jis – neįkainojamas!

Arkadijaus B. mama, pareiškusi 70 tūkst. eurų ieškinį, kaip ir žuvusiojo tėvas, teigė, kad vos kelio dienos iki tragedijos išvyko su jaunesniuoju – trylikamečiu sūnumi iš Lietuvos, kurioje, kaip ir kasmet, atostogavo. Gyveno anksčiau su jais Vokietijoje ir Arkadijus. Tačiau, būdamas septyniolikos, jis panoro grįžti į Lietuvą – pas tėvą, kuris taip pat buvo ne per seniausiai ten grįžęs. Mamos teigimu, Arkadijus tiesiog nepritapo Vokietijoje – jam prastai čia sekėsi mokslai. O Lietuvoje jis vėl atsigavo – mokėsi vakarinėje mokykloje ir pradėjo savo verslą – statė medinius namelius. Be to, taisydavo motociklus ir katerius.

„Jokie pinigai man vaiko negrąžins! Jis – neįkainojamas!“ – sunkiai tramdė ašaras Arkadijaus B. mama, teigdama, kad pareiškė tokį ieškinį, tik vildamasi, kad šie pinigai padės įgyvendinti tai, ko norėjo žuvusysis, bei padės jo broliui siekti mokslų. Prašo ji priteisti 50 tūkst. eurų moralinį atlygį ir jaunėliui.

Senelių motyvai – skirtingi

50 tūkst. eurų ieškinį teismui pateikė ir Kaune gyvenantis Arkadijaus B. senelis.

Savo ieškinį jis grindė tuo, kad, vyresniajam anūkui tapus pilnamečiu, investavo į šio pradėtą verslą daugiau kaip 35 tūkst. eurų ir tikėjosi iš jo pagalbos senatvėje.

Tokio paties moralinio atlygio prašo ir Arkadijaus B. močiutė, kad nori padėti jaunesniajam anūkui.

Anot jos, vyresnėlis Arkadijus, baigęs dvyliktą klasę vakarinėje, į kurią turėjo eiti rudenį, planavo mokytis virėjo specialybės. Močiutė pasakojo bendravusi su žuvusiuoju ir tragedijos dieną. Šis sakė buvęs tądien prie Kauno marių bei važinėjęs vandens motociklu, bet apie jokius ketinimus pralėkti vakare ir tikru motociklu Kauno gatvėmis neužsiminė.

Pažinojo nuo mažumės

Nukentėjusiuoju šioje byloje yra pripažintas ir motociklo, važiuodamas kuriuo užsimušė Arkadijus B., savininkas Ignotas D. Jis teisme teigė, kad šis „Suzuki“, kurį jis prieš porą metų įsigijo už 3 tūkst. eurų, nors tikroji jo vertė – mažiausiai perpus didesnė, grąžintas jam jau neremontuotinas. Nors buvo davęs jį birželio pradžioje Arkadijui B. tik padailinti, nes ketino po artėjančios tradicinės motociklininkų šventės „Bike Show“, turėjusios įvykti už savaitės ar dviejų po tragedijos, parduoti.

Šią savo paslaugą Arkadijus B., su kuriuo jis buvo pažįstamas nuo mažumės, šiam nuolat sukiojantis jachtklube prie Kauno marių, pasiūlė pats. Prieš tai jis buvo poliravęs detales kitam Ignoto D. motociklui. Ir jie buvo sutarę, kad už tokį patį „Suzuki“ padailinimą jis sumokės Arkadijui B. 50 eurų, t. y. tik už išlaidas, nes tai buvo praktiškai jo hobis.

Per daug pasitikėjo?

Anot Ignoto D., atvaręs tada savo „Suzuki“ Arkadijui B. į garažą prie Panemunės „Šnekučio“, jis ten matęs dar kelis motociklus. Ir jokios šnekos apie tai, kad Arkadijus B. galės kartais pasinaudoti jo motociklu nebuvo. Tačiau Ignotas D. prisipažino palikęs po motociklo sėdyne vieną iš jo raktelių vairui atrakinti. „Jeigu reikėtų išvaryti iš garažo, nuplauti ir nusausinti, nes be vairo atrakinimo tai neįmanoma – nei dviese, nei trise šio sunkaus motociklo neišstumsi“, – toks buvo „Suzuki“ savininko pasiteisinimas dėl palikto raktelio.

Jis teigė, kad paliko motociklą Arkadijui B. dar su galiojančia technine apžiūra, kuri baigėsi kelios dienos iki tragedijos, bei apdraustą. Ir jie buvo sutarę, kad Arkadijus B. kosmetiškai jį padailins iki minėtos motociklininkų šventės. Tačiau, grįžęs po išvykos į Kauną, pamatęs internete savo „Suzuki“, gulinčio sudaužyto A. Juozapavičiaus prospekte, nuotraukas. Atpažino jį iš modelio, sėdynės ir išdidinto valstybinio numerio. O paskambinus Arkadijaus B. tėvui, šis teigė, kad važiuoja į morgą. Ir viskas tapo aišku.

„Jeigu būčiau pamatęs, kad Arkadijus važinėja mano motociklu, būčiau tą pačią minutę šį iš jo atėmęs!“ – tikino teisme Ignotas D.

Tėvui – viskas aišku

Emocingiausi buvo Arkadijaus B. tėvo parodymai. Jis apklaustas jau po to, kai teisiamojo advokatas Gintas Gustaitis, kurį vėliau pakeitė Artūras Andriukaitis, pateikė teismui pačių užsakytą nepriklausomo eksperto išvadą, kad prieš susidūrimą motociklininkas viršijo leistiną greitį, t. y. važiavo daugiau kaip 80 km/val. greičiu, dėl ko jie prašo skirti dar vieną ekspertizę, jog būtų panaikintos atsiradusios abejonės, kad pirmoji ekspertų išvada neatitinka tikrovės.

Tačiau Arkadijaus B. tėvas teismui teigė, kad tai, ką kaltinamasis pasakojo žuvusiojo mamai per judviejų susitikimą netrukus po tragedijos, turėtų papasakoti ir teisme. „Man keista jo pozicija: specialiai tai padarė ar ne?“ – kalbėjo mįslėmis Arkadijaus B. tėvas. Ir šias savo abejones grindė prisiminimais, ką išvydo, atvykęs į sūnaus žūties vietą: „Iš karto supratau, kas įvyko, nes pats užaugau su motociklu. Supratu, kad sūnus neturėjo galimybės nei pamatyti to automobilio, nei sustoti. Tas automobilis stovėjo vidury gatvės, užtvėręs kelią motociklui, kurio jokių stabdymo žymių nebuvo. Šaukiau tada to automobilio vairuotojui, kaip galima nepamatyti apšviestoje vietoje motociklo?! Juk viskas įvyko ties perėja! Nebent esi apsvaigęs arba žiūri į planšetę – pats turi pasakyti!“

Buvo prisipažinęs?

Galiausiai žuvusiojo tėvas pripažino, kad sūnus neturėjo vairuoti to motociklo. Tačiau čia pat pridūrė, kad Arkadijus padarė tik administracinį nusižengimą, o dabar nagrinėjama jo nužudymo byla.

Kaip pasakojo teismui Arkadijaus B. mama minėtas judviejų susitikimas su teisiamuoju įvyko jos iniciatyva.

„Norėjau, kad kaltininkas papasakotų, kaip viskas atsitiko“, – teigė ji, pasakodama teismui, kad per judviejų susitikimą restorane L. Mackevičius sėdėjo nuleidęs galvą ir savo kaltės neneigė.

Anot žuvusiojo mamos, teisiamasis tada prisipažino, kad nematė atvažiuojančio jos sūnaus vairuojamo motociklo, dėl ko jam dabar reikės gyventi už du.

Privertė laukti pusę metų

Teisme apklausus minėtą nepriklausomą ekspertą, nesutikusį su kolegų iš Lietuvos teismo ekspertizės centro nustatytu motociklo greičiu, šis technikos mokslų daktaras teigė, kad pagal įvykio vietos išmatavimus šis greitis buvo apie 86 km/val.

Buvo teisme apklaustas ir teismo medicinos ekspertas. Šis, remdamasis velionio patirtais mirtinais sužalojimais, teigė, kad jis važiavo užmiesčio greičiu.

Sulaukus skirtingų ekspertų išvadų dėl motociklo greičio prieš susidūrimą, ketvirtadienį parodymus pagaliau davė ir teisiamasis, tik dabar atsakydamas į bylą nagrinėjančios teisėjos Vitos Padriezaitės dar prieš pusę metų – po kaltinamojo akto pagarsinimo jam užduotą klausimą. Tada jis į teisėjos klausimą, ar pripažįsta savo kaltę, neatsakė, teikdamas, kad tai pasakys, duodamas parodymus. Tačiau tai padarys tik po visų šio teismo proceso dalyvių apklausų.

Vertė kaltę žuvusiajam

Pagaliau davęs teisme parodymus, L. Mackevičius teigė, kad savo kaltės nepripažįsta. Jo nuomone, dėl susidūrimo kaltas motociklininkas, viršijęs leistiną greitį, nes, prieš sukdamas į kairę, jis matė tik automobilių šviesas ir pakankamai toli – maždaug už 70-100 metrų ir tik jau sukdamas išgirdo garsą, kurį apibūdino kaip panašų į pypinimą ar „padangų stabdymą“. Atsigręžęs į jį, per dešinį priekinį keleivio pusės langą pamatė atvažiuojantį motociklą. Tačiau tik po kelių sekundžių, kai jis įvažiavo į apšviestą pėsčiųjų perėją, iki kurios buvo apie septynių-dešimties metrų atstumas. Be to, ant šaligatvio buvo daug pėsčiųjų, dėl ko teko stabdyti, kad neužblokuoti jiems kelio.

Anot teisiamojo, po motociklo smūgio į „Toyotos“ atatramstį tarp priekinio rato ir durų pažiro jo automobilio stiklai. Išlipus laukan, ant gatvės gulėjo žmogaus, kuris dar sunkiai kvėpavo, kūnas ir motociklo dalys. Teisiamasis buvo linkęs akcentuoti, kad greitosios medikai atvyko tik po 20-25 minučių, bei pasakojo, kad, pradėjus buriuotis žmonėms, prie jo buvo priėję kiti motociklininkai, kurie esą teigė matę, kaip nelaimėlis viršijo leistiną greitį. Tačiau pasiteiravus, ar galėtų nurodyti šių asmenų kontaktus, teisiamasis teigė, kad jų neturi.

Provokacijoms nepasidavė

Nukentėjusiųjų advokatui Aivarui Alimui pasiteiravus, kokiu būdu teisiamasis sekė maršrutą, šis atsakė, kad per „Bolt“ programėlę – jo mobilusis telefonas buvo magnetiniu būdu prilipdytas prie pavarų svirties – juosmens aukštyje. Tačiau teisiamasis tikino, kad išsiaiškinęs šioje programėlėje, kurioje vietoje yra pravažiavimas iki restorano, dar prie geležinkelio tilto. O po to jau ieškojęs akimis, kur turi sukti.

Į kitą nukentėjusiųjų advokato klausimą, kodėl prieš sukdamas nebuvo sustojęs, teisiamasis atsakė, kad, jeigu yra geras matomumas, tai nėra būtina. Ir teigė, kad prieš posūkį važiavo 36 km/val. greičiu, o posūkio metu -16 km/val.

„Tai jūs nepastebėjote tarp atvažiuojančių automobilių motociklo ar jo ten nebuvo?“ – neatlyžo nukentėjusiųjų advokatas. „Nepastebėjau“, – atsakė teisiamasis.

Neigė pervargimą

Motociklo savininkas Ignotas D. teisiamojo klausė, ar jis nebuvo tada pervargęs, kas galėjo įtakoti galimą jo išsiblaškymą. Teisiamasis atsakė, kad dirbo tądien nuo pietų, t. y. apie septynias-aštuonias valandas su pertraukomis bei pavalgymais. Ir nebuvo pavargęs, nes tenka dirbti ir po dešimt valandų, po ko teisėjai išsprūdo: „Ar tai normalu?“.

Pati teisėja buvo linkusi pasitikslinti, koks teisiamojo vairuotojo stažas ir, kiek kartų jis yra baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus? L. Mackevičius teigė, kad vairuoja automobilį apie dvylika metų ir yra tik keletą kartų baustas. Tačiau – už greičio viršijimą. Tiesa, – iki 10 km/val.

Naujas advokatas kritikavo senąjį

Pasibaigus apie 40 minučių trukusiai L. Mackevičiaus apklausai, spręsta, ar skirti šioje byloje dar vieną ekspertizę, kaip prašė buvęs teisiamojo advokatas.

Prokuroro Mindaugo Šukio nuomone, jau viskas yra ištirta. Jam antrino ir nukentėjusiųjų advokatas, teigdamas, kad, darydamas manevrą, teisiamasis turėjo įsitikinti, kad tai daryti yra saugu.

Paties teisiamojo naujasis advokatas A. Andriukaitis netikėtai pareiškė, kad taip pat nesutinka su kolegos G. Gustaičio, anksčiau ginusio L. Mackevičių, prašymu dėl naujos ekspertizės ir prašo šį atmesti. Jo nuomone, teismas turi spręsti, ar padarė jo ginamasis nusikaltimą pagal byloje jau esančias viena kitai prieštaraujančias ekspertų išvadas, nes nežinant nei kokioje tiksliai vietoje, nei kokiu kampu įvyko motociklo ir „Toyotos“ susidūrimas, paskyrus kompleksinę ekspertizę, teismas net gali būti suklaidintas.

Buvo galima prasilenkti?

Tuo tarpu „Lietuvos draudimo“ atstovas Giedrius Sinkevičius teigė, kad teismas turi stengtis pašalinti po skirtingų ekspertų išvadų byloje atsiradusius prieštaravimus, nes jo pareiga nustatyti tiesą. O esant dabartinei situacijai ir L. Mackevičiui nepripažįstant savo kaltės, teismo sprendimas būtų jam palankus.

Be to, G. Sinkevičius priminė ir per apklausą teisme išsakytą jau minėto technikos mokslų daktaro teiginį, kad, pagal jo paskaičiavimus, motociklas ir „Toyota“ būtų prasilenkę, nors ir nesaugiu – apie 50 metrų atstumu, jeigu motociklininkas, pastebėjęs pavojingą kliūtį, nebūtų stabdęs.

Teisėja V. Padriezaitė savo sprendimą dėl naujos ekspertizės šioje byloje tikslingumo planuoja skelbti tik po dvylikos dienų, nes, jos teigimu, reikia laiko viską apgalvoti.

Kitas posėdis šioje byloje numatytas tik po poros mėnesių.