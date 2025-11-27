Šiurpi kaktomuša Kėdainių rajone: žuvusieji ir sužeistieji – į namus po darbo važiavę bendradarbiai?

Kaip jau pranešta, ši tragiška kaktomuša įvyko apie 18 val. – esant labai prastoms oro sąlygoms ir vos dviejų eismo juostų vietinės reikšmės Kėdainių rajono kelyje Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis ties, anot ugniagesių, Josvainių seniūnijos Mantvilionių kaimu. Ir, anot teisėsaugininkų, automobiliui „Mazda 5“ , važiavusiam Kėdainių kryptimi, išvažiavus į priešingą eismo juostą.
Šia važiavęs ir į Kauną krovinį vežęs vilkiko „Mercedes Benz Atego 1218“ vairuotojas – lietuvis, gimęs 1967 m., vėliau teisėsaugininkams teigė, kad slidžiame kelyje sumėtyta „Mazda“ išvažiavo prieš pat jį staiga. Bandydamas išvengti susidūrimo, vilkiko vairuotojas dar bandė sukti dešinėn, tačiau irgi dėl slidžios kelio dangos buvo apsuktas.
Tačiau, portalo kauno.diena.lt duomenimis, apie šį kraupų susidūrimą pranešė ne vilkiko vairuotojas, dar turėjęs pavargti, kol sugebėjo išlipti laukan, o kitas šios kaktomušos liudytojas, važiavęs paskui automobilį „Mazda“. Jis teigė, kad pastarajam staiga išvažiavus į priešingą eismo juostą, po susidūrimo iš jo pro galines dureles, kurios, kaip paaiškėjo atvykus ugniagesiams gelbėtojams, tik vienos teatsidarė, išlipo tik vienas žmogus. Pastarasis teigė, kad sumaitotame automobilyje likę penki jo kolegos.
Pirminiais duomenimis, tai buvo septynvietis darbinis automobilis, kuriuo, tikėtina, po darbo į namus grįžo bendradarbiai. Teisėsaugininkai rado sudaužytame automobilyje jų kuprines, lagaminėlį bei, pirminiais duomenimis, šalmą.
Tačiau prieš tai dar ugniagesiams gelbėtojams reikėjo ištraukti iš metalo karstu virtusio automobilio „Mazda“ du žuvusiuosius ir tris gyvybės ženklus rodančius asmenis. Visi jie buvo prispausti ir išlaisvinti tik nukirpus automobilio stogą.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, du iš iš likusių gyvių automobilio „Mazda“ ekipažo narių – vairuotojas, gimęs 1962 m., ir vienas jo keleivis – šiuo metu reanimacijos specialistų globoje. Ir keleivio gyvybė yra palaikoma tik tam skirtos medicininės įrangos pagalba.
Ir Josvainių, ir Kėdainių miesto seniūnijų, ties kurių ribomis įvyko ši šiurpi kaktomuša, seniūnai portalui kauno.diena.lt teigė, kad automobilio „Mazda“ ekipažas – ne jų gyventojai. Nors Kauno policijos atstovės žiniomis, jį sudarė Kėdainių regiono gyventojai.
