 Smarki avarija Kaune: prie vairo – nepilnametis

Smarki avarija Kaune: prie vairo – nepilnametis

2025-09-14 12:23 klaipeda.diena.lt inf.

Vidurnaktį iš šeštadienio į sekmadienį feisbuko grupėje pranešta apie avariją Europos prospekte. 

Smarki avarija Kaune: prie vairo – nepilnametis
Smarki avarija Kaune: prie vairo – nepilnametis / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Apie eismo nelaimę feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ anonimiškai pranešė šios grupės vartotojas: „Europos pr. deb**iukai sudaužė mašiną. Stovi, žvengia“.

Visgi po šiuo įrašu įsiplieskė nemaža diskusija komentarų skiltyje:

„Čia labiau sulaužė, nei sudaužė“, – rašė moteris.

„Tai gerai, kad džiaugiasi, o ne su greitąja po rimto eismo įvykio važiuoja. Visko visiems čia galėjo ir gali nutikt bet kada. Labai didelė laimė, kai tik metalas nukenčia, o ne žmonės. Gerai, kad stovi, o ne bėga iš įvykio vietos, atsakingi vairuotojai būtent taip ir elgiasi, o amžius čia visiškai ne prie ko“, – komentavo kita moteris.

„Čia dviejų BMW lenktynių rezultatai. Visa laimė, kad jaunuolis liko gyvas. Nuo smūgio į galą vertėsi ant šono“, – rašė kita moteris.

„Didesnis klausimas, kur kita kėbulo pusė?“ – teiravosi vyras.

Anot Kauno policijos, apie šią nelaimę pranešimas gautas vakar 21.43 val.

Kaune, Europos prospekte, susidūrė automobiliai „BMW“, kurį vairavo 1999 m. gimęs vyras ir „Aixam“, kurį vairavo 16-metis.

Vairuotojai buvo blaivūs, nukentėjusių nėra.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
Europos prospektas
automobilis
eismo įvykis
mažas automobilis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų