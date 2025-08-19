 Jakų žiede susidūrė du automobiliai

2025-08-19 14:18

Antradienio rytą Klaipėdos rajone, Jakų žiedinėje sankryžoje, fiksuotas eismo įvykis.

Jakų žiede susidūrė du automobiliai / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugpjūčio 19 d. apie 10.44 val. buvo gautas pranešimas, jog Jakų žiedinėje sankryžoje susidūrė du „Hyundai“ markės automobiliai. Vienas jų – vairavimo mokyklos automobilis.

Dėl eismo įvykio Palangos plente buvo susidariusi nemenka spūstis.

Atvykus Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, transporto priemonių įvykio vietoje jau nebebuvo. Manoma, kad vairuotojai tarpusavyje susitarė ir užpildė eismo įvykio deklaraciją patys, todėl policijos pagalbos nebeprireikė.

Apie nukentėjusius žmones nepranešama.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

