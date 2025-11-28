 Avarija Šiaulių rajone: vienam vairuotojui prireikė medikų pagalbos

2025-11-28 16:14
Brigita Juodelytė

Penktadienio popietę Šiaulių apskrityje fiksuotas rimtesnis eismo įvykis. 15.07 val. Šiaulių apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) gavo pranešimą, kad Lieporių kaime susidūrė du lengvieji automobiliai – „Škoda“ ir BMW.

Pirminiais duomenimis, vienam iš vairuotojų prireikė medikų pagalbos.

Iš avarijos vietoje darytos nuotraukos matyti du gerokai apgadinti automobiliai. Vienas jų – juodos spalvos BMW automobilis – sustojęs ties kelio atitvarais, su matomais pažeidimais priekinėje dalyje ir išsiskleidusiomis saugos oro pagalvėmis. Automobilio durys atidarytos, o šalia matosi ant žemės iškritę nuolaužų fragmentai.

Kitas automobilis – raudona „Škoda“ – stovi skersai važiuojamosios dalies, taip pat su apgadinta priekine dalimi. Aplink išmėtytos plastiko ir metalo nuolaužos leidžia daryti prielaidą, kad smūgis galėjo būti stiprus.

Kol kas nėra aišku, kuriam iš vairuotojų prireikė medikų pagalbos.

Kaip tiksliai susidūrė abu automobiliai, kol kas nepranešama. Šiuo metu policijos pareigūnai dirba avarijos vietoje.

